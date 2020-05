Coronavirus en Cádiz: las medidas engordadas de Kichi

“¿Saben ustedes, vecinos y vecinas de Cádiz, cuantas medidas hemos aprobado para paliar esta situación desde que se decretó el estado de alarma? Más de 120”. Así se dirigía a los gaditanos el alcalde, José María González, en la declaración institucional que realizó el pasado 16 de mayo. Más de 120 medidas, una cifra que incluso repitió en varias ocasiones; que quedara claro. Y ese 120, que en otras ocasiones también han acompañado al discurso del equipo de gobierno, no encaja en los grupos de la oposición. Tanto, que el PSOE ha pedido un listado con las 120 medidas “aprobadas y ejecutadas”.

Un listado similar, o al menos un listado de “medidas municipales frente al Covid–19”, para que cualquiera que acceda pueda conocer “qué ha hecho el Ayuntamiento de Cádiz hasta ahora”, como reza en el encabezamiento del listado. Ese listado enumera todas las acciones, divididas en función de los bloques: medidas sociales, económicas, organizativas, servicios básicos reforzados, actividades y desescalada.

Varias son las circunstancias que se perciben en la lectura de todas las medidas. Una de ellas es la multiplicación en varias medidas lo que se podría entender como una única medida. Ejemplos de esto hay muchos a lo largo del listado. Como el de las personas sin hogar, incluyendo como medidas la atención en el centro náutico Elcano, la recogida de libros, ropa y otras donaciones (que han hecho a través de terceros, no que haya adquirido el Ayuntamiento), la coordinación del desconfinamiento, la ampliación y mejora de la atención con un servicio de orientación laboral, e incluso la realización de test. ¿No engloba todo ello la primera de las medidas, que era atención a las personas sin hogar en Elcano?

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) otorga también a este listado varias medidas. De un lado, el traslado de las reivindicaciones del alcalde a la reunión; en segundo lugar, la información de que la FAMP destaca la “necesidad de tejer sinergias entre municipios ante la falta de financiación de otras administraciones”; y en tercer lugar, que la comisión de Consumo y Comercio de la FAMP se fija como reto la “reactivación comercial”. Tres medidas, nada menos, de un mismo encuentro (la reunión de la FAMP) en el que, para colmo, no se aprobó ninguna medida concreta.

La Mesa de Trabajo del sector turístico y comercial también le reporta varias medidas un tanto engordadas. Además de la creación de la mesa en sí (que por supuesto cuenta como una medida) en el listado aparece luego la “consolidación en una mesa de las reuniones con representantes del comercio, la hostelería y el turismo” (lo cual cuenta como una segunda medida), en la que “avanza en la campaña de promoción de Cádiz” (que a día de hoy se ha reducido a la publicación de fotos de compras en tiendas de la ciudad que lideró el alcalde la semana pasada en redes sociales) o en la que se “estudia la ampliación temporal de terrazas durante el estado de alarma” (que como dice el propio enunciado es un estudio, no una medida, que además no ha contentado especialmente a los hosteleros).

Otro ejemplo. Dice la web municipal que una de las medias ha sido el “ahorro energético con el apagado de fuentes, alumbrado ornamental y edificios municipales y equipos sin uso”, y más adelante contabiliza como una segunda medida “la puesta en funcionamiento de las fuentes ornamentales de la ciudad”. Si se apagaron en su día, hay que volverlas a poner en funcionamiento. El mismo caso se repite con las playas; suma el Ayuntamiento como medida organizativa el cierre de playas, parques, jardines y centros deportivos municipales, y luego contabiliza como medida de la desescalada la “apertura de playas y parques de la ciudad”. Dos medidas en una.

Quizá el ejemplo más claro de esto es el relacionado con el pleno extraordinario celebrado el 21 de abril. Aparece en el listado como medidas que el equipo de gobierno “convocará pleno extraordinario” (primera medida), luego que se celebra junta de portavoces “para acordar el formato del pleno extraordinario” (segunda medida) y en tercer lugar la celebración en sí del pleno extraordinario. Es decir, lo que debía ser una medida: pleno extraordinario para aprobar el uso del fondo de contingencia, se convierte en tres.

Otra práctica que se repite en este listado aparentemente engordado de medidas contra el Covid–19 es cuantificar como medidas cuestiones que realmente no lo son porque no se trata de ninguna actuación. Es el caso, por ejemplo, de la medida “El Ayuntamiento de Cádiz sacará una convocatoria de subvenciones para paliar los efectos del Estado de Alarma”, que no es una medida sino un anuncio; de la medida titulada “El Ayuntamiento ha destinado medio millón de euros a ayudas sociales durante el Estado de Alarma”, que tampoco es una medida, sino una información que cuantifica otras medidas antes detalladas; o la medida “La delegación de Salud recibe mascarillas homologadas”, que no es una medida sino una simple recepción de material entregado por terceros.

Otra práctica que engorda las cifras es la utilización de terceros como medidas del Ayuntamiento. Por ejemplo, se suma como medida aplazar a 2021 la regata de grandes veleros (cuestión que corresponde a la Sail Training International, que es la que aplaza la regata, y no al Ayuntamiento); la “demanda a la Junta que amplíe el horario nocturno de bares y terrazas durante todo el verano” (que no es una medida, sino una reclamación).

También llama la atención que se articule como medida el cobro del IBI a la Iglesia, que ni existe la medida como tal ni será fácilmente aplicable llegado el caso.

Y pese a todo ello, en la web municipal se contabilizan cien medidas exactas, por lo aún quedarían más de veinte para llegar a la cifra que de manera repetida trasladó el alcalde y de las que recela la oposición.