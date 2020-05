Desescalada en Cádiz: el PSOE denuncia la “caótica” gestión del Ayuntamiento

Han pasado diez semanas bajo la sombra del coronavirus. Desde las primeras medidas restrictivas conforme la epidemia se extendía por todo el país, el posterior decreto de estado de alarma con el consecuente confinamiento, y la desescalada que este lunes encara su Fase 2. Y para el PSOE ya no valen las excusas para defender una gestión “caótica” de la situación por parte de un alcalde “que ha suspendido” y un equipo de gobierno que “no está a la altura” de lo que requiere la ciudad.

Así de contundente se ha mostrado este lunes la portavoz municipal del Partido Socialista, Mara Rodríguez. Lo ocurrido con las playas, que no reabrirán hasta el próximo lunes pese a tener autorización gubernamental para que estuvieran activas desde este 25 de mayo, es la gota de despropósitos que colma el vaso de la paciencia de los socialistas. “Estamos en un limbo. Más allá de las redes sociales y de las declaraciones institucionales poco se está haciendo”, ha afirmado Mara Rodríguez.

La portavoz del PSOE ha sido muy crítica con la actuación municipal respecto a la temporada de playas, lamentando que el Ayuntamiento “siempre anda buscando excusas” que “no valen”. “En este caso han utilizado la salud de los gaditanos como excusa, lo cual no es bueno ni tampoco ético; y han usado la excusa del plan de contingencia de la Junta, que lo lanzó el 11 de mayo dando un mes de plazo para presentarlo. Si hay ayuntamientos que permiten el uso de la playa desde hoy, es que ya lo tienen hecho. Así que no valen las excusas”, ha criticado Rodríguez, que ha rechazado también la comparativa de la situación con otros municipios “porque Cádiz tiene una playa urbana que conecta con la gente y la hostelería y hemos perdido una semana que es mucho tiempo, mucho dinero y muchas oportunidades”.

Además, ha criticado la concejal de la oposición que el órgano gestor de playas “sólo se ha reunido en dos ocasiones durante el estado de alarma, y la segunda vez fue el viernes pasado (día 22)”. “Eso no parece serio. Es objetivamente evidente que no ha habido previsión en cuanto a lo que quiere ser el motor económico de la ciudad”, ha trasladado Mara Rodríguez, recordando que la de este año no será una temporada de playas más, sino “la temporada que puede salvar el verano en Cádiz”.

El comercio y las pymes

También ha denunciado el PSOE la desatención municipal a los hosteleros, los comerciantes y los pequeños y medianos empresarios. “El Ayuntamiento ha recibido ya más de dos millones de euros durante el estado de alarma, y nos encontramos con comerciantes, autónomos y pymes que no saben dónde dirigirse”, ha lamentado la portavoz, poniendo de relieve que la página del IFEF “habla de todas las administraciones menos la suya” y que la web de Tramita Cádiz “lleva más de dos semanas sin funcionar”.

De esos dos millones, la mitad (1.026.000 euros) llegó la pasada semana de manos de Diputación para la puesta en marcha de un plan extraordinario de empleo (más de 600.000 euros), un plan de inserción social (300.000 euros) y para la compra de material sanitario (más de 11.000 euros), según ha explicado la concejal socialista, que ha lamentado que el alcalde “ni siquiera asistiera a la reunión en la que se iba a informar de ese plan, pese a que había confirmado su asistencia”.

Participación

A esta gestión “caótica” suma el PSOE la falta de participación y de oportunidades que el gobierno local está dando a la oposición. En este sentido, ha insistido Mara Rodríguez en cómo se les ha negado la presencia en el órgano gestor de playas o en el Comité de Salud Laboral, además de no convocarse plenos ordinarios o de presentar propuestas en el comité de seguimiento del Covid-19 que no son atendidas en la inmensa mayoría de los casos.

Fruto de ello, Mara Rodríguez ha denunciado que “en la entrada al Consistorio no hay gel, mascarillas o papeleras, pese a haber personas trabajando” o ha criticado medidas como las bonificaciones de Eléctrica de Cádiz -“Dios mío si las 120 medidas anunciadas por el alcalde en su declaración institucional son como esa”, se lamentaba Rodríguez-.

“Los partidos hemos sido propositivos, hemos estado aportando medidas. Tanto, que se nos ha llegado a decir que no hablemos tanto en la comisión de seguimiento, que no es un pleno. Y les hemos dicho que convoquen plenos ordinarios, pero nada”, asegura la portavoz socialista, que ha lamentado que el alcalde “solo ande buscando excusas ante la falta de liderazgo, como los malos estudiantes”.