Desescalada en Cádiz: "Habrá baños en la playa pero antes está la salud de los gaditanos"

El gobierno municipal de Cádiz ha optado por no abrir al baño las playas de la capital este lunes al no contar aún con el plan de contingencia impuesto por la Junta de Andalucía. Fuentes locales indicaron que tras una reunión entre el alcalde, Josñe María González Kichi, los concejales de las áreas implicadas y los técnicos de estos departamentos "éstos nos indicaron que no se debía abrir la playa al no contar con este documento, que no es opcional sino preceptivo".

La intención municipal es contar con este informe en "cuestión de días". El mismo ha sido exigido por la Junta de Andalucia a todos los ayuntamientos de la costa a fin de contar con un protocolo claro de actuación ante la pandemia y ante el uso masivo que se supone tendrá todo el litoral andaluz. Aunque este estudio es obligatorio hay ayuntamientos de Cádiz que sí han decidido abrir al baño sus playas este mismo lunes, cuando entra en vigor en la provincia la fase 2 de la desescalada.

El Ayuntamiento ya estaba trabajando en el plan de playas, que se confecciona todos los años, antes de la declaración del estado de alarma. Una parte de este documento se está utilizando para la redacción del plan de contingencia, pero éste va mucho más allá pues implica actuaciones en materia de seguridad sanitaria muy radicales y, sobre todo, en el control del número de personas que acuda a las playas y en la separación entre ellas.

Por lo pronto, ya se ha optado por cerrar todos los lavapies y duchas a la vez que desde hace semanas se ha reforzado la limpieza de las escaleras de acceso, especialmente los pasamanos.

"Hemos tenido que asumir la realidad de la pandemia. Sabemos lo importante que son las playas y su uso para el baño, pero tenemos claro que en una alerta sanitaria tan grave y excepcional para el gobierno de la ciudad lo más importante y prioritario en la salud de todos sus vecinos", apuntan desde el Ayuntamiento.

Tras recordar que otros ayuntamiento tampoco han autorizado el baño, como El Puerto de Santa María, se afirma que "nos parece una supina irresponsabilidad abrir en esta situación las playas al baño", indicando que hasta el momento ningún municipio ha presentado a la Junta el obligado plan de contingencia.

La necesidad de cumplir plazos y normas, lleva al gobierno local a criticar "la nula colaboración que tiene con el Ayuntamiento y con su propia ciudad" por parte del portavoz del grupo popular Juan José Ortiz, que afirmó que "Kichi es un flojo" al no abrir el lunes el baño en el litoral de la capital.

"Es terrible la actitud que está teniendo Ortiz durante toda la pandemia. En lugar de colaborar con la ciudad, está utilizando esta crisis sanitaria tan cruel buscando el beneficio político. Es imperdonable y los gaditanos se lo tendrán muy en cuenta en su momento", concluye el gobierno local.