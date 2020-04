El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP), Juancho Ortiz, ha manifestado hoy su máxima preocupación por la situación social en la que se encuentra la ciudad tras un mes de emergencia sanitaria y parón de actividades económicas, lo que ha provocado –según indicó- un aumento de personas que demandan ayuda municipal y no están siendo atendidas.

Juancho Ortiz indicó que su grupo lleva desde el inicio de la emergencia pasando casi a diario a la concejala de Servicios Sociales las demandas de ayuda que llegan a los concejales populares sin que se haya hecho nada al respecto. “Hay cientos de gaditanos en emergencia social crítica que no encuentran una sola ayuda en el Ayuntamiento por más que lo pidamos de manera directa a los concejales o al alcalde. Iban a ser el escudo social de la gente y cuando se les necesita se hacen los sordos”.

El edil popular ha explicado que “el día 2 de abril hicimos llegar un listado de mujeres –la mayoría víctimas de violencia de género- que no estaban siendo atendidas y con verdaderos problemas. El 3 de abril se la pasé al coordinador de las reuniones de la Comisión de Seguimiento, Demetrio Quirós. No podemos ser cómplices del silencio del alcalde; tiene desde hace 13 días ese listado y no hacen nada. No puede salir hoy diciendo que han pedido información sobre esas mujeres y no se la han dado. Eso es directamente mentir, y lo hace con un tema muy delicado porque son personas que lo están pasando muy mal”.

Ni ayuda ni comidas a domicilio

El presidente del Grupo Popular también lamentó que el Servicio de Ayuda a Domicilio se haya reducido en más de un 60 por ciento respecto a la situación de normalidad “justo en el peor momento, cuando hay más mayores y personas con discapacidad encerradas en casa. Ya le dijimos al alcalde que la Junta había decretado un servicio mínimo, no un máximo, y que el Ayuntamiento puede y debe llegar a todos aquellos que lo están pasando mal, no solo atender a las personas que están normalmente en ese servicio, algo que evidentemente no están haciendo, porque además de reducir las personas, han reducido las horas que dedican a cada una de ellas. Lo mismo pasa como con las comidas a domicilio. ¿Cómo van a decir que antes de la emergencia había 19 usuarios si entre 2010 y 2015 ese servicio tenía entre 40 y 50 personas de media al año? ¿Que han quitado a la mitad de los usuarios de Comida a Domicilio?”.

Colaboración y lealtad, pero no silencio

Juancho Ortiz señaló también que el Grupo Municipal Popular seguirá trabajando, como hasta ahora, para mejorar la situación de los gaditanos en todo lo que puedan aportar, pero “ni podemos ni debemos mantener más tiempo en silencio las quejas de muchos gaditanos que ven como su Ayuntamiento ni está ni se le espera. Durante más de un mes hemos estado intentando, de manera interna, sin acudir a los medios, que pusieran soluciones a estos problemas que son muy graves; a cambio tenemos a un alcalde más pendiente de tirar contra la Junta que en solucionar lo que es su competencia. Se pone muy digno para hablar de escolares no atendidos, pero no tiene empacho alguno en mentir hoy cuando dice que ha ped