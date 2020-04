La asociación Las Desamparadas, que atiende a mujeres víctimas de violencia de género en Cádiz, ha difundido un vídeo en las redes sociales en el que algunas de sus usuarias lamentan que no les están llegando las ayudas municipales a pesar del anuncio realizado hace unos días por el Ayuntamiento de que se han reforzado las medidas destinadas a estas mujeres, para ofrecerles una respuesta integral durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus.

En concreto, en el vídeo se presentan hasta siete mujeres contando brevemente su situación y la mayoría de ellas se dirigen al alcalde de la ciudad, José María González.

Inma, una de estas mujeres, cuenta que la trabajadora social le ha dicho que no tiene derecho a ayudas porque no se ha modificado su situación debido al coronavirus, y solo recibe 430 euros de ayuda para pagar la luz y el agua, y comer tres personas.

Juani le dice al alcalde que no le llegan las ayudas y ni la Fundación de la Mujer ni la Delegación de Asuntos Sociales se ha puesto en contacto con ella. Por su parte, Luisi se dirige a José María González para pedirle que "no seáis más mentirosos" porque "no estamos atendidas ni estamos recibiendo ninguna ayuda".

Otra de las mujeres, Matilde, que asegura que tampoco está recibiendo ayuda ni de Asuntos Sociales ni de la Fundación de la Mujer, pregunta al alcalde de Cadiz: "¿Cómo comen mis hijos si no puedo salir a la calle ni hacer nada?". Y Paola le dice que no le ha llegado el dinero del comedor de sus hijos, que si los lleva a su casa a comer. Por último, Pilar le pide al alcalde "que acelere las ayudas".

Desde Las Desamparadas advierten que esto es "una simple muestra" de la situación de estas mujeres.

Desde el Ayuntamiento aseguran que tanto la concejala de Servicios Sociales, Helena Fernández, como la de Feminismos, Lorena Garrón, pidieron el pasado lunes a la representante de Las Desamparadas en el Consejo Rector que le pasaran un listado con los nombres y apellidos de todas esas familias que, según esta entidad, no estaban siendo atendidas. Ambas concejalas le dieron su correo electrónico y también el de Servicios Sociales, y afirman que a día de hoy no les han pasado "ni un solo nombre". "No tiene mucho sentido denunciar que no se está ayudando a unas familias y cuando se ofrece ayuda para estudiar esos casos y comprobar la situación en la que se encuentran, no facilita datos", indican desde el Ayuntamiento, y añaden que las ayudas tardan un promedio de 10 días en tramitarse.

Fuentes municipales insisten en que desde las delegaciones de Servicios sociales y Feminismos se ha tendido la mano a estas mujeres y se ha pedido información sobre esos casos, "pero no hay respuesta por el momento".

Sin embargo, desde la Asociación Las Desamparadas aseguran que el pasado día 3 de abril enviaron al alcalde un listado con el nombre de las mujeres que no están recibiendo la ayuda, por lo que en el Ayuntamiento tienen conocimiento de cuáles son los casos concretos.