Llevamos ya dos semanas de confinamiento debido al estado de alarma impuesto por el Gobierno para intentar disminuir la propagación de la pandemia del coronavirus. Estar todo el día metidos en casa puede provocar cierta angustia que desencadena una vasoconstricción que a su vez libera una sustancia en el cerebro que activa a las personas. De ahí que muchas puedan sufrir estos días trastornos del sueño, según el médico internista, alergólogo y especialista en trastornos del sueño Luis Lapie Capote.

Este médico indica que para poder dormir bien estos días hay que intentar neutralizar esa angustia y asegura que hay una serie de factores que pueden ayudar a ello, como tener una rutina, un plan de comida, hacer actividad física en ciertos momentos del día o mantener la habitación a una temperatura determinada, entre otros.

Seguir una rutina

El doctor Lapie aconseja levantarse todos los días a la misma hora. Y en el caso de los niños, seguir una rutina similar a la que llevarían en el colegio, empezando a la misma hora que entran en clase. "Ellos necesitan moverse y tener más actividad que los adultos, por eso, los padres deben dedicarles más tiempo para hacer actividades y jugar con ellos con el fin de que se angustien menos", manifiesta este especialista.

Cenas ligeras

Una cuestión que destaca Luis Lapie es la alimentación: "Hay que hacer un plan de comida y por la noche, las cenas no deben ser copiosas; tampoco deben ser ricas en azúcares ni llevar picante. Y hay que cenar aproximadamente dos horas antes de acostarse".

Ejercicio, mejor por la mañana

También aconseja que se haga actividad física, pero mejor por la mañana, a primera hora. "Si se hace algún tipo de ejercicio por la tarde, que sea de relajación, como yoga o ejercicios de relajación muscular mediante la mente", añade.

Siestas cortas y música relajante

Sobre la siesta dice que los niños pequeños deben seguir con ella y las personas mayores que quieran dormir después del almuerzo, no deben hacerlo más de 30 ó 45 minutos.

También recomienda escuchar música relajante.

La importancia de la luz

Otro aspecto importante, según el doctor Lapie, es la luz. Señala que por la mañana conviene que haya en la casa una luz potente porque activa el cerebro, y aconseja ir atenuando la luz de los hogares por la tarde-noche para propiciar la segregación de melatonina, que induce al sueño. "Hay que intentar que, jugando con la luz, mantengamos nuestro ritmo habitual para así, de alguna manera, relajar a la persona", precisa.

Temperatura agradable en el dormitorio

Este especialista también habla de la importancia de la temperatura de la habitación para conseguir conciliar el sueño: "Los dormitorios deben estar oscuros, sin ruidos y a una temperatura agradable, alrededor de los 18 ó 20 grados centígrados". Asimismo, sugiere no tener conectado ningún aparato electrónico en la habitación mientras se duerme.

El uso de dispositivos electrónicos

En cuanto a estos dispositivos, es estricto con el tiempo que deben estar los niños manejándolos: "No más de dos horas al día”. El motivo es que "si están mucho tiempo, las ondas electromagnéticas activan el cerebro, se ponen nerviosos y no podrán dormir bien". Y por supuesto, que el tiempo que estén manejando el móvil, ordenador o tablet no sea en un momento próximo a la hora de acostarse.

Cuando terminen los días de confinamiento y volvamos a nuestra rutina diaria, la mayoría de estos consejos seguirán siendo válidos para poder conciliar bien el sueño.