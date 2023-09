Del Pozo recuerda a Adelante Izquierda Gaditana que Andalucía tiene más de 500 comedores escolares propios

La consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha respondido en la mañana de este miércoles en Cádiz, con motivo de su visita a la Casa de las Artes, a la moción que el grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana (AIG) presentará en el Pleno ordinario de septiembre para reclamar a a la administración autonómica y al Ayuntamiento de Cádiz que impulse el desarrollo de comedores escolares propios en los colegios públicos de la capital gaditana, a la vez que instar también al Gobierno andaluz a que asuma con sus fondos las subidas de los precios de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares en vez de repercutir la subida (de casi un 9% acumulado en los últimos tres años y decretada por el propio Gobierno andaluz) "directamente a las familias tal y como hace en la actualidad".

Al respecto, Del Pozo aseguró que "la verdad es que a mí me hace mucha gracia que sean ellos lo que impulsen esa iniciativa, porque ha sido precisamente el gobierno del cambio el que más comedores y más cocinas in situ ha establecido en los centros educativos andaluces, de tal manera que entre los de gestión propia y los que hemos establecido a lo largo está de legislatura a pesar de la pandemia, o mejor dicho, con una pandemia de por medio, son más de 500 los centros educativos que tienen cocinas in situ en el sistema educativo de Andalucía".

Añadió, sobre la postura de AIG, que "ellos tienen por supuesto toda la legitimidad de presentar esa iniciativa pero me sorprende de alguna manera porque ha sido el gobierno del cambio, después de 37 años de gobierno socialista, el que le ha dado un impulso, impulso que va a continuar, evidentemente, igual que con la bioclimatización, que no teníamos ningún centro bioclimatizado. Vamos a continuar por ese camino presenten o no presenten la moción".

La subida del precio del comedor

Preguntada sobre el aumento de 0,20 céntimos al día en el servicio de comedor, la consejera defendió que fue una medida "pactada" con las empresas del sector "hace dos años", que establecía subidas anuales durante tres años de 0,20 céntimos. "Este es el tercer curso y era un acuerdo con las empresas que atienden nuestros comedores escolares en Andalucía, que nos requerían esa pequeña subida para poder dar un servicio digno y acorde con la subida también de los precios de los alimentos", explicó.

En ese sentido, recordó que en Andalucía el precio del comedor se sitúa en este momento en 4,98 euros, por lo que ha considerado "necesario" el dar respuesta a este servicio y que se pueda "exigir a nuestras empresas que trabajan en el sector unos menús dignos y un servicio digno en los comedores escolares". "El que haya aumentado 0,20 céntimos al día, creo que es necesario para que podamos tener un servicio digno. Hay que tener en cuenta que los huevos han subido un 60%, por ejemplo, el aceite de oliva mejor no lo decimos y si queremos que nuestros niños y nuestras niñas coman bien tenemos que atender ese servicio", aclaró.

La consejera también hizo hincapié en la gratuidad de este servicio en el 45% de los 220.000 estudiantes que hacen uso del comedor al tenerlo bonificado "al 100%".