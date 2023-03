Congreso de la Lengua: La agenda de actos para este jueves 30 de marzo en Cádiz

Como el paso de una vuelta ciclista que llevas meses preparando y en un momento pasa el pelotón a gran velocidad y solo te da tiempo casi de girar el cuello para acompañar el pedaleo con la mirada, algo así en otra escala ha pasado con este Congreso de la Lengua que ya toca a su fin. Meses de preparación, a marchas forzadas por la sustitución de Arequipa como sede, y estamos a punto de soltar ese halo de alivio al cerrar la puerta después del evento. Mañana tocará coger las escobas y empezar a barrer, descolgar banderolas y hacer cuentas, balance de lo positivo y lo negativo, de los puntos fuertes y los que se podrían haber mejorado. Pero hoy, aún, el programa llega cargado de actos para cerrar estos cuatro días de frenesí lingüístico.

En el Palacio de Congresos se celebrarán por la mañana las dos últimas sesiones plenarias: 'Lengua, comunidad y diálogos transculturales' y 'El habla viva y creativa de Cádiz como argumento para una candidatura'.

Posteriormente, los paneles desarrollados en la zona universitaria continuarán con el trabajo de desmigar el español en sus diferentes ejes temáticos, entre los que hay un par de huecos para hablar de carnaval, así como del habla andaluza, del portugués, de ciencia, de gastronomía, de mestizaje...

JUEVES 30 DE MARZO

Presentación de libros

10.00. Baluarte de la Candelaria. Presentación de El sabor chapín. Diccionario gastronómico guatemalteco. Es un diccionario descriptivo y sincrónico, dirigido al público general, especializado en platillos fuertes (salados) de comida guatemalteca. Esta obra de 190 páginas cuenta con dos estudios introductorios enfocados en el léxico culinario y el encuentro entre culturas de la gastronomía guatemalteca.

10.45. Baluarte de la Candelaria. Presentación de los nuevos números de la colección Clásico ASALE y estuche de los 15 libros publicados. Los nuevos libros publicados son: Reflexiones sobre el anglicismo en español, de Ricardo J. Alfaro, con prólogo de Margarita Vásquez Quirós (Academia Panameña de la Lengua); Radiografía de tres décadas, de Enrique Anderson Imbert con prólogo de Jorge Ignacio Covarrubias (Academia Norteamericana de la Lengua Española); El alma de las palabras. Necesidad del movimiento semántico, de Félix Restrepo con prólogo de César Armando Navarrete (Academia Colombiana de la Lengua); y Las categorías literarias, de Roberto Brenes Mesén con prólogo de Carlos Francisco Monge Meza (Academia Costarricense de la Lengua).

12.00. Casa de Iberoamérica. Presentación de la colección ‘Hablantes’. Son muchos, si no mayoría, los hablantes que sienten interés por todo cuanto está relacionado con la lengua, pero que se detienen en el umbral de los tecnicismos y de expresiones inescrutables. La lengua tiene capacidad para exponer los asuntos más complejos con claridad. No se trata de obviar la complejidad, sino de afinar la capacidad de expresión y de comunicación, sin subterfugios. Este es uno de los principios sobre los que se fundamenta la colección Hablantes. Hablamos para entendernos. No solo para entendernos sobre las cosas de la vida, que son muchas y algunas de ellas muy complejas, sino sobre los asuntos del lenguaje, que también son muchos y complejos.

18.00. Baluarte de la Candelaria. Presentación del Diccionario de voces gaditanas, de Adolfo de Castro

19.00. Baluarte de la Candelaria. Presentación de Paseo por Cádiz, acuarelas de Juan Manuel Fernández Pujol.

20.00. Baluarte de la Candelaria. Se presenta la publicación que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz para su edición, El lenguaje de la mar de Cádiz, de Javier Osuna y Erasmo Ubera.

Inauguración de exposición

11.00. Centro Integral de la Mujer. La concejala de Feminismos del Ayuntamiento de Cádiz, Lorena Garrón, inaugura la exposición ‘Las mujeres en la literatura’, organizada por la Fundación Municipal de la Mujer.

Lectura popular de Javier Marías

13.15. Casa de Iberoamérica. El patio del edificio acoge un sentido homenaje al escritor y académico Javier Marías, fallecido el pasado año. El acto consistirá en la lectura del fragmento favorito de las novelas de Marías de todo aquel que quiera participar.

Jornadas 'Lengua y diversidad. Del reconocimiento a la proyección internacional'

17.00. Palacio de Congresos. La difusión internacional de la lengua y cultura española debe incluir la realidad de las culturas y lenguas de las regiones y nacionalidades del Estado que la configuran, por lo que atender a la diversidad desde la colaboración cultural entre instituciones de un mismo territorio donde conviven las lenguas, como en España, es una riqueza que ofrece nuestro país. Participarán los directores del Cervantes, Luis García Montero; del Llull, Pere Almeda; del Etxepare, Irene Larraza Aizpurua y el profesor Luciano Rodríguez y estará moderada Jordi Gracia. Presenta: Isabel Rodríguez García, Ministra de Política Territorial.

'La lengua en llamas'

17.00. Wasa pasarratos bar (Plaza Cruz Verde). 'Señoras, señores, señoros y demás especímenes, lenguaje inclusivo por un mundo más diverso'. Debate abiero en el que participa la Asociación Aghois.

18.30. Encuentro con Trihnina, cantante y compositora.

Solemne sesión de clausura

18.30. Palacio de Congresos. Acto con el que se pondrá fin a la programación oficial de este IX Congreso Internacional de la Lengua Española. Particparán José María González Santos, alcalde de Cádiz, Carmen Pastor Villalba, secretaria general del IX CILE, Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia de la Lengua Española y presidente de ASALE, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, e Isabel Rodríguez García, portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial.

Concierto de cierre

21.00. Sala Momart. El uruguayo Jorge Drexler encabeza un cartel en que también estarán Baiuca, Ángel Stanich, Mishima e Izaro, dando cabida a todas las lenguas cooficiales españolas.

EXPOSICIONES