Condena unánime de la clase política tras los disturbios de los radicales

“Lamentamos enormemente que una protesta pacífica se haya ensuciado por las acciones de un grupo de radicales que nos perjudican a todos. Los discursos del odio de la extrema derecha no se destierran con más odio”, dijo.

González mostró todo su apoyo a los profesionales de los medios de comunicación que sufrieron insultos, amenazas y ataques mientras que estaban cubriendo la protesta. “Son un pilar fundamental para nuestra democracia. Si no realizar su labor, no sólo los atacan a ellos, también están atacando el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos”.

La agrupación municipal del PSOE de Cádiz también condenó los actos violentos. “Estos hechos nos producen una tremenda rabia y tristeza. Ninguna reivindicación, por justa que sea, puede convertirse en una excusa para obstaculizar la convivencia. El fascismo y las políticas de ultraderecha se combaten con la fuerza de la democracia, y no quemando contenedores, con pintadas en las calles, destrozos en el mobiliario y agresiones a trabajadores”, defendió Fran González .

Por su parte, Juancho Ortiz , candidato a la Alcaldía de Cádiz por el PP, lamentó los graves incidentes y señaló que no solo son lamentables los incidentes en extramuros provocados por los radicales, sino también “los que se produjeron durante el recorrido de la marcha en sí, cuando –como viene siendo habitual en estas convocatorias– se destrozó la fachada y la puerta de la sede del Partido Popular y, en esta ocasión, se atacaron escaparates de comercios, taxis y se agredió a varios periodistas”.

Subdelegación autorizó la manifestación, que fue solicitada por vía de urgencia

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, el socialista José Pacheco, también se refirió a los altercados producidos tras la manifestación de protesta por los resultados electorales en Andalucía. “Creo que no es la solución, que hoy que además estamos celebrando el 40 aniversario de la Constitución, esta tiene los recursos democráticos para que todo el mundo haga valer cuáles son sus opiniones. Yo respeto mucho que los colectivos antifascistas no estén de acuerdo con el resultado electoral y quieren hacerlo saber, y quieran que se note, hasta ahí bien, de hecho el derecho a la manifestación está recogido en la Constitución, pero lo que jamás lo está es la violencia. Acabamos de decir que precisamente una de las cosas de que nos dota la Constitución es trabajar para la resolución pacífica de los conflictos, y la violencia es todo lo contrario, por tanto nosotros no podemos en ningún momento aceptar algo así”.

Por tanto Pacheco afirmó que “no nos queda otra que condenar este tipo de actos llevado a cabo sin tener en cuenta esos mecanismos existentes en nuestra Carta Magna”.

También dijo que la manifestación estaba “autorizada por carácter de urgencia. Porque en este caso entendimos que los movimientos querían manifestarse próximos a las elecciones”. El subdelegado también dijo desconocer que los radicales estuvieran vinculados a un grupo ultra de la ciudad.