Comienzan en Cádiz las entrevistas para los 200 empleos que ofrece Clece

A las 9.30 horas de este lunes daban comienzo las entrevistas para seleccionar a los aspirantes que cubrirán los 200 puestos de trabajo que la empresa de servicios Clece ofrece en la provincia de Cádiz. Esta primera jornada en la capital se ha saldado con todas las citas cubiertas, por lo que muchas personas decidieron hacer cola desde primera hora para poder acceder a una de ellas.

Entre los gaditanos que se concentraron ante la Casa del Niño Jesús las notas dominantes eran la ilusión y la esperanza en un futuro laboral estable. Este era el caso de Marina, de 35 años, y que se ha desplazado hasta el autobús de la Ruta Cádiz Emplea porque quiere "encontrar trabajo, aquí está la cosa complicada. He trabajado como limpiadora y en la hostelería, porque otra cosa no me sale". Marina ha sido la primera en llegar y estaba a punto de acceder a su entrevista y dice que "espero tener suerte, lo que salga bueno es ".

Sebastiana, de 44 años, también estaba esperando su turno para entrar en el autobús de Clece. Desempleada de larga duración, señala que necesita un empleo porque su marido "es mileurista y no llegamos a final de mes, por eso quiero trabajar". Anteriormente ha estado contratada como limpiadora, pero dice que estaría dispuesta "a trabajar de lo que fuera, le meto mano a lo que salga". Espera tener suerte porque "soy responsable y trabajadora y me siento preparada". Cree que esta iniciativa es muy buena porque hay personas de cierta edad "que se quedan sin oportunidades laborales".

Una de esas personas con una edad complicada para acceder a un empleo es Juan Manuel, de 58 años. "Hago lo que se puede, lo que va saliendo. Si me sale catering, pues catering. En enero terminé la limpieza de colegios en Algeciras, porque con mi edad los únicos que ofrecen trabajo son los organismos oficiales." Dice no poner reparos a la hora de volver al mercado laboral y está dispuesto a desempeñar cualquier labor que le ofrezcan. "Hoy en día piden muchas cosas para acceder a un puesto de trabajo y encima en esta provincia es muy difícil siendo la que tiene más paro de España. De todas formas no pierdo la esperanza".

En el otro extremo están Carmen y Juan Manuel, de 26 y 25 años, respectivamente. Jóvenes desempleados, se han acercado al autobús de Clece para encontrar un horizonte laboral en su tierra. Carmen, limpiadora, lleva sin trabajar desde noviembre y desea seguir en este sector. "Me enteré por la tele de esta iniciativa y la verdad es que tengo esperanza en que me seleccionen, yo siempre soy positiva".

Juan Manuel terminó el Grado en Turismo y busca trabajo como auxiliar administrativo "porque es lo que más se acerca a mi carrera, ya que no había ningún puesto relacionados con el turismo en el listado que ofrece esta empresa". Este joven dice que el futuro laboral en la provincia de Cádiz "es muy complicado, siempre hay que irse fuera, al menos para empezar". Así que tiene fe en conseguir uno de los 200 empleos que Clece ha diseñado.

Hasta el 5 de mayo este autobús recorrerá buena parte de la provincia llegando a localidades como Jerez (martes 26 en la calle Puerto, junto al centro de negocios Convento de San Agustín); Chipiona (miércoles 27 en la explanada del Museo del Carnaval); Prado del Rey (jueves 28 en el parque Blas Infante); Tarifa (viernes 29 en la calle Mar del Norte); Vejer (martes 3 de mayo en el parque de los Remedios); Jimena (miércoles 4 en la explanada junto al colegio Reina de los Ángeles), y San Roque (viernes 5 en la plaza de las Constituciones). Los autobuses, con tres equipos de atención, atenderán a los demandantes de empleo desde las 9.30 hasta las 17.30 horas.

Daniela Macías, responsable de comunicación y delegada social de Clece, explica que los perfiles que buscan son variados. "Desde auxiliares de ayuda a domicilio, gerocultores, psicólogos, vigilantes de seguridad a técnicos de sistemas, limpiadoras, etc. En nuestra web www.cadizemplea.es hay un listado con todos los perfiles que buscamos". La respuesta que han dado los gaditanos a esta iniciativa "ha sido fabulosa. El primer día en cuatro horas se acabaron las citas para Jerez y Cádiz. En Chipiona solo quedaba una cita disponible. Nos quedan huecos en Prado del Rey, Jimena, Vejer y Tarifa. Si la gente se puede trasladar a otras localidades, que lo haga y no pierda la oportunidad de acceder a otro autobús itinerante".

Esta ruta acabó en Jaén el 8 de abril, donde entrevistaron a 1.700 personas y el 10 de mayo arranca en Málaga. En Cádiz se han inscrito más de 600 personas. "Hemos habilitado un stand más aquí en la capital para poder atender a todo el mundo, pedimos disculpas porque cada técnico tiene que tener un tiempo determinado para cada aspirante. Hay mucha gente solicitando empleo y como no todo el mundo que tiene cita al final viene, estamos metiendo a esa gente que se acerca hasta aquí".

El proceso es sencillo: "Hay dos o tres técnicos de selección, se llama por horas y se respeta el tiempo de entrevista. El currículum ya está en el sistema y si provienen de colectivos de desfavorecidos tienen prioridad en la contratación: personas con discapacidad, jóvenes parados de larga duración, víctimas de violencia de género, personas en exclusión social... Se hace la entrevista, se pone apto o no apto y pasa a nuestra base de datos. Cuando termine la ruta o incluso antes, según nuestras necesidades, se va llamando para cubrir estos puestos de trabajo", finaliza Daniela.