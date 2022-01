Ciudadanos lamenta la retirada de mesas a los bares de la calle de La Palma

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha lamentado la situación por la que están pasando los hosteleros de la calle de La Palma debido a "la rigidez mental y obcecación de Martín Vila en la aplicación de la Ordenanza de Terrrazas". Así de contundente se ha mostrado la portavoz del grupo municipal, Lucrecia Valverde, después de la reunión que ha mantenido con algunos de los afectados de esta calle del barrio de La Viña. Valverde ha asegurado tras el encuentro que "hemos dicho en varias ocasiones que nos encontramos en un momento excepcional debido a la situación que nos está dejando la pandemia. Por ello, hemos advertido desde el primer momento de la pandemia de la necesidad de adoptar medidas excepcionales de protección de los negocios locales y de aplicar la Ordenanza de Terrazas con flexibilidad, adoptando criterios interpretativos razonables que no cercenen la actividad empresarial de un día para otro y, sobre todo, de oír y negociar alternativas con los propios afectados, ya que en Ciudadanos no creemos que la existencia de terrazas sea incompatible con la adopción de medidas de seguridad ni de la accesibilidad, de forma que hay que trabajar las soluciones una por una".

La concejal de la formación naranja ha señalado que "el sectarismo y la actitud autoritaria del señor Vila, con el necesario beneplácito del alcalde, están poniendo en peligro en el caso de la calle La Palma, que no es el único, el empleo de 100 familias que trabajan en estos locales debido a que la forma de aplicar la normativa aboca al cierre a muchos de ellos". En este sentido, Valverde ha recordado que desde la Comisión de Seguimiento y Seguridad del COVID-19 que se creó en el 2020 para el establecimiento de medidas para afrontar la pandemia tanto desde el punto de vista sanitario como del social y el económico "estuvimos exigiendo e insistiendo en que se estudiara la forma de implantación progresiva y flexible la Ordenanza de Terrazas para proteger y conciliar los intereses de todas las partes afectadas. Esto solo se podía llevar a cabo con mucho trabajo y reuniones continuas con los hosteleros, directamente a través de la Mesa de Terrazas y Movilidad". Ante esta situación, la portavoz ha hecho hincapié en que "es necesario buscar soluciones conjuntas ya que precisamente la política consiste en conciliar intereses contrapuestos".

A tenor de este tema, Valverde ha afeado la actitud del concejal Martín Vila al declarar que "es incapaz de encontrar soluciones intermedias que concilien los intereses de las partes afectadas y adopta posturas maximalistas sin aceptar estudiar alternativas". "En la política hay que tener don de oportunidad y, en esta situación, precisamente en sectores tan afectados por la pandemia como la hostelería, hay que ser realistas y tener en cuenta que la reactivación económica de Cádiz debe apoyarse en la industria que hay y que funciona", a lo que ha añadido que "este equipo de gobierno nos tiene acostumbrados a actuar siempre bajo soluciones llamativas y extremas, como es el caso de la suspensión las licencias turísticas, cuyos efectos perniciosos no alcanza a medir. Mientras tanto, también en el caso de la calle de la Palma, hay 100 familias afectadas porque los locales son pequeños y los negocios son inviables con la drástica reducción de las terrazas y ni el señor Vila ni el señor alcalde les dicen de qué van a comer".

Por otro lado, la concejal de Cs ha remarcado que "no tiene ningún sentido que una calle que ya tiene la tradición y el atractivo turístico por ser una calle de terrazas se haga una aplicación tan rígida de la ordenanza en un momento de crisis económica, lo que podría dejarla vacía de veladores". "Hay ideas y hay soluciones para ganar espacio, pero, por supuesto, hay que estudiarlas, trabajarlas y consensuarlas, y no aplicar el ordeno y mando al que ya nos tiene acostumbrado el señor Vila". Por último, Valverde ha explicado la idea de que "se podrían sustituir, por ejemplo, las sombrillas y veladores por unos toldos que cubran la calle en los meses de primavera y verano, desocupando así el espacio. Hay que estudiar la viabilidad de las alternativas que se proponen, ya que son los propios hosteleros los primeros interesados en poder que se garantice la accesibilidad y la seguridad en la calle de La Palma y ofrecer un servicio de calidad a gaditanos y visitantes. El gobierno municipal no puede adoptar sin más una medida que provoque una pérdida de empleo para decenas de familias y no mostrar la más mínima sensibilidad ante la catástrofe que representa en un momento históricamente excepcional".