Ciudadanos pedirá en el Pleno que se presente en abril el nuevo pliego de transporte urbano de Cádiz

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz llevará al próximo Pleno ordinario, que se celebrará el viernes 25 de marzo, una propuesta para exigir al equipo de gobierno que presente en la sesión del mes de abril el pliego de condiciones para la licitación del servicio de transporte urbano. La concejala Carmen Fidalgo ha asegurado que "ya es muy urgente que se inicie este proceso para la adaptación de una de las prestaciones más imprescindibles para la ciudad por tres motivos fundamentales: por la contaminación que producen los actuales vehículos, para avanzar y profundizar en la peatonalización de la ciudad y porque estamos perdiendo dos millones de euros al año, que es dinero de todos los gaditanos, por el déficit de explotación".

Fidalgo ha resaltado que "la ciudad no puede dejar pasar ni un día más sin tener un transporte público no contaminante y respetuoso con el medio ambiente, adaptado a la nueva realidad de Cádiz y con unos vehículos cómodos y accesibles para la ciudadanía". La edil ha sido muy clara al señalar que "no podemos seguir poniendo cortapisas al transporte privado si no se dan alternativas serias, y estas pasan, irremediablemente, por tener un servicio de transporte público urbano digno de la ciudad de Cádiz, que sea sostenible, con cobertura amplia, seguro, con accesibilidad universal y con una frecuencia de paso mucho mayor. En definitiva, eficiente para atender la demanda de los usuarios".

Junto a esta petición, la moción incluye otra serie de exigencias para mejorar la movilidad sostenible en la ciudad. La segunda de ellas es que los futuros proyectos de peatonalización sean consensuados con las plataformas vecinales, representantes de colectivos implicados como hostelería, taxis, carga y descarga, personas con diversidad funcional o movilidad reducida y grupos municipales que no están en el Gobierno. Fidalgo ha explicado que "tenemos muy presente el caso de la calle Marianista Cubillo, una vía en la que el Ayuntamiento está actuando con la opinión en contra de los vecinos, con los que no se está negociando ninguna de las medidas. Por ello, y ante un proceso que cambia sustancialmente la vida de la ciudadanía, es necesario que todo proyecto que se plantee cuente con el mayor acuerdo posible, provocando así más beneficios que perjuicios".

Por último, la moción plantea la implantación del servicio de bici sin edad. La edil de la formación naranja ha indicado que esta prestación nació en Copenhague en el año 2013 y consiste en "ofrecer un servicio para personas mayores o personas con diversidad funcional con el objetivo de darles la oportunidad de circular en triciclos adaptados por la ciudad". "Es vital que las personas que tienen más problemas para moverse por Cádiz cuenten con las herramientas oportunas para poder hacerlo, por lo que esta idea, que en España ya está implantada en ciudades como Zaragoza, Barcelona, Valencia o Albacete, les permite una mayor integración social, además de ofrecerles la oportunidad de desplazarse para realizar ciertas actividades o, simplemente, hacer rutas por la ciudad", ha finalizado Fidalgo.