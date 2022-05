Ciudadanos pide a Kichi que abandone "el victimismo" ante la posible marcha de la Comisaría Provincial

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha lamentado que se esté cuestionando la construcción de la nueva Comisaría Provincial de la Policía Nacional en la capital gaditana. En este sentido, la portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha señalado que "el Ayuntamiento debe trabajar activamente para que el Gobierno socialista de Madrid despeje definitivamente la duda acerca del traslado de la Comisaría Provincial de la ciudad". Para Valverde, resulta "lamentable que el regidor tenga que enterarse por la prensa de esta amenaza", por lo que ha afirmado que "da la impresión de que el alcalde no sabe hacer otra cosa más que lamentarse y asistir impotente a la pérdida de peso específico de Cádiz y el paulatino debilitamiento de su posición, con la consiguiente incertidumbre acerca de su proyección económica en el futuro", a lo que ha añadido que "la pérdida de la sede de determinadas infraestructuras provinciales provocará a medio plazo la pérdida de la capitalidad en favor de otros municipios que crecen con más vigor y están mejor comunicados, para lo que la escasez de aparcamiento se constituirá también como un factor negativo más en contra de la ciudad. Cádiz tendría que replantearse su posición dentro de la Bahía y la provincia, y contar con un alcalde proactivo y con influencia en las demás administraciones, que no se limite a reaccionar con un lamento, como hace siempre cuando se cierne otra nueva amenaza sobre su ciudad con otra pérdida, en este caso una infraestructura tan relevante como es la Comisaría Provincial, cuya desaparición, además de restar en cuanto a oportunidades de empleo y movimiento económico, acarrearía otra nueva pérdida de influencia, en este caso la política".

Valverde ha criticado que, "lamentablemente, lo único que vemos por parte del equipo de gobierno es el habitual victimismo con el que reacciona ante cualquier vicisitud, de forma que Cádiz es víctima del aislamiento creciente del alcalde y de un equipo de gobierno incapaz de mantener una voz propia y con autoridad en defensa de los intereses locales. Con este gobierno se empobrece la ciudad, se deteriora su imagen y se pierden servicios de ámbito provincial como la nueva Comisaría, con el riesgo de que empeoren los parámetros de seguridad". Ante esto, la edil ha advertido que, "en todo caso, lo que resulta obvio es que el Gobierno socialista de Madrid ha descartado definitivamente, como denunció en su día Ciudadanos con la inversión de más de un millón de euros en la rehabilitación de la Comisaría, la construcción de una nueva en la parcela de la plaza de Sevilla, con lo que, como preveíamos, continúa sin completarse todo el plan reurbanización de la plaza de Sevilla y la avenida de Astilleros, cuya financiación dependía del convenio firmado con Adif a partir de este solar para completar toda la operación urbanística".

La portavoz le ha reclamado al concejal de Urbanismo, Martín Vila, "conocer si existen alternativas reales para estos suelos o si, por el contrario, nos encontramos con una nueva cortina de humo para tapar su nefasta gestión, ya que tenemos muy vivo el ejemplo de la imposible venta del módulo hotelero del Estadio, que llevan dos mandatos sin conseguir solucionar".

Valverde le ha insistido al alcalde y a su equipo de gobierno que "abandone la propaganda y el victimismo, porque con esos mimbres no se trabaja por el futuro de Cádiz ni se solucionan sus problemas actuales, y que de una vez asuma su liderazgo dentro de la Bahía y tome las riendas de la ciudad para defender sus intereses de forma que no peligre su capitalidad, que trabaje para que Cádiz sea una una ciudad atractiva para las inversiones y para que se mantengan y mejoren sus servicios públicos, ya sean de competencia municipal, autonómica o estatal, porque si no lo hace acelerará su deterioro y empobrecimiento".