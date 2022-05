Interior baraja llevarse la Comisaría de Cádiz a terrenos de Puerto Real

Ni en la avenida de Andalucía ni en la avenida de Astilleros. El Ministerio del Interior está valorando la posibilidad de trasladar la futura sede de la Comisaría Provincial a terrenos del Bajo de la Cabezuela, en Puerto Real, a pie mismo del puente de la Constitución de 1812.

La administración central ha descartado ya, según fuentes estatales, levantar el nuevo edificio en la avenida de Astilleros, en uno de los antiguos solares de la estación férrea que han pasado a manos del Ayuntamiento.

Este terreno era el elegido desde hace años, hasta el punto que técnicos del Ayuntamiento y del departamento de infraestructuras del Ministerio del Interior ya habían mantenido diversas reuniones para sacar adelante la operación. La intención, en aquel momento, era agilizar el proceso para poner en marcha el nuevo centro policial y trasladarse al mismo desde la dependencias provisionales que la Comisaría utilizó en el edificio del Pirulí de Telefónica, durante las obras que se realizaron en las oficinas de la Policía en la avenida de Andalucía.

Que Interior no tenía tan claro utilizar los terrenos de la avenida de Astilleros ya se adivina por dos cuestiones. Una esencial, al no concretar el acuerdo con el Ayuntamiento y no reservar fondos para la elaboración del proyecto (el mismo gobierno local se ofreció a elaborar el plan de obras del nuevo complejo). Y la otra, la decisión de invertir más de un millón de euros en la reforma de la antigua Comisaría, volviendo a la misma hace apenas unos meses.

Este edificio, en todo caso, sigue planteando muchas deficiencias según denuncian los sindicatos policiales, además de quedarse pequeño como sede provincial de la Comisaría. Sin embargo, desde el Ministerio de Interior también se considera que el suelo que ofrecía el Ayuntamiento en la avenida de Astilleros no era suficiente para atender las necesidades del nuevo complejo, especialmente en cuestiones como las celdas, sala de tiro y garajes para los vehículos policiales.

Ante esta situación, se dibuja ahora la posibilidad de reubicar las futuras dependencias de la Comisaría Provincial en suelo de Puerto Real, apostándose por terrenos del Bajo de la Cabezuela al estar a pie del puente de la Constitución de 1812, con lo que ello supone de rápido acceso a la capital.

El proyecto, en todo caso, no parece que vaya a acelerarse en el tiempo. La administración central aún tiene en lista de espera, desde hace dos décadas, la construcción del nuevo complejo de oficinas para acoger a la subdelegación del Gobierno y otras dependencias estatales desperdigadas por la ciudad, y pagando por ello un alto alquiler mensual.

El proyecto original previsto en el solar del Gobierno Civil y RCE, se ha descartado por su alto coste y ahora se prepara uno nuevo, más acorde con la capacidad inversora, y más si hablamos de Cádiz, que tiene el Estado. Pero por el momento no se ha puesto sobre la mesa ningún calendario.

Con todo, el Ayuntamiento lamenta que "por desgracia el Ministerio del Interior descarta tener una Comisaría en Cádiz en condiciones. Nosotros le hemos ofrecido lo máximo que podíamos en una ciudad donde el suelo es un bien escaso", destaca a este diario el teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila.

Aunque aún no se cierra la posibilidad de que el centro policial se ubique en la avenida de Astillero, “porque le daremos tiempo al Ministerio del Interior para que recapacite, mientras terminamos el proceso administrativo de la parcelación de este suelo”, el Ayuntamiento está trabajando con proyectos alternativos para ocupar este suelo.

Serán, en todo caso, actuaciones de carácter privado, entre los que se plantea un centro residencial y oficinas, sin descartar una pequeña superficie comercial.

Junto al paso administrativo que queda pendiente, y que se está alargando en el tiempo, en la zona también se está trabajando en la instalación de las nuevas redes de saneamiento que ejecuta la empresa municipal Aguas de Cádiz.

Se espera que estas obras puedan estar terminadas a lo largo del próximo mes de junio. Entonces ya no habrá inconvenientes para que tanto el Mercado Gastronómico como el hotel sobre el edificio sobre el vestíbulo de la estación férrea, puedan empezar sus respectivas obras. En el segundo de los casos, la promotora ya ha presentado el estudio de detalla, en línea generales aceptado por Urbanismo y pendiente de cerrar la altura máxima.