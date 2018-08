Ciudadanos culpa a David Navarro de la demora en los pagos de Onda Cádiz

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cádiz y presidente de Onda Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha salido al paso de las declaraciones de la coordinadora general de Podemos Cádiz, Laura Mingorance, en relación con el periodo medio de pago a proveedores de Onda Cádiz y la Fundación Municipal de la Mujer.

El portavoz ha manifestado que "Onda Cádiz tiene un deuda de 1.250.000 euros de facturas impagadas generada exclusivamente durante la gestión realizada por David Navarro como consejero delegado de la empresa municipal, facturas que se devengaron y no se atendieron y que son las que perjudican al periodo medio de pago, descubriéndose la existencia de la deuda cuando cambió el consejo de administración de la sociedad".

Desde C's se asegura que la Fundación de la Mujer paga sus facturas en 35 días y no en 120

Pérez Dorao ha explicado que "inmediatamente de tener constancia de la existencia de la deuda, llevó al consejo de administración una propuesta para solucionar el problema, acordándose por unanimidad, con el voto favorable del responsable del origen de la deuda, David Navarro, solicitar un anticipo para el pago de las facturas adeudadas".

Posteriormente, en fecha de 28 de junio de 2018, la junta de Gobierno local acordó atender la solicitud de Onda Cádiz para el anticipo de aportaciones extraordinarias para pagar la deuda. Transcurrido dos meses, dicho acuerdo no ha sido aún ejecutado porque necesita la orden del concejal delegado de Hacienda, David Navarro, y este no la da. En este sentido, continua el portavoz, "David Navarro es responsable directo de haber contraído la deuda en Onda Cádiz durante su mandato y ahora tiene la posibilidad de dotar a la sociedad de esos fondos, tal y como se acordó por el consejo de administración de Onda Cádiz y en junta de Gobierno local, y no da la orden de hacer el pago a proveedores".

En cuanto a la Fundación Municipal de la Mujer, según los datos que obran en la Intervención municipal, "el periodo medio de pago de la Fundación Municipal de la Mujer es en la actualidad de 35 días, plazo que dista mucho del publicado por la representante de Podemos". El portavoz ha concluido diciendo "es evidente que las declaraciones de Mingorace solo buscan confundir a la opinión pública".

En palabras de Pérez Dorao, "aquello que el Gobierno de la ciudad, de Podemos, no controla, tiene una gran dificultad para obtener los fondos necesarios para realizar los pagos correspondientes". Si quien tiene que remitir el dinero es el Gobierno municipal y no lo hace, es difícil pagar a los proveedores. Todo aquello que no controla Podemos de forma directa o absoluta, lo boicotea. Esto depende en exclusiva del concejal de Hacienda, David Navarro".

La portavoz de Podemos, Laura Mingorance, denunció que las empresas municipales gestionadas por Ciudadanos, con la complicidad del PSOE y del PP, son las que más tardan en pagar a los proveedores". En concreto, Mingorance se refierió a Onda Cádiz y a la Fundación de la Mujer, que llegan a tardar 321 días, la primera, y 120, la segunda, en abonar los servicios a pequeñas y medianas empresas, según los datos del Ministerio de Hacienda correspondientes al pasado mes de mayo.

Estos datos revelan que Onda Cádiz es el gran lastre del consolidado del Ayuntamiento de Cádiz en el pago a proveedores, que se sitúa en 91 días de media, es decir, en poco más de tres meses. El Consistorio gaditano abona las facturas en apenas 50 días, pero la demora que arrastran en el pago tanto la televisión pública, la Fundación Municipal de la Mujer y Procasa (74 días), disparan la media a los 91 días. También contribuye la Fundación Municipal de Cultura, que tarda 65 días de promedio.

En el lado positivo se encuentran otros organismos como el Instituto Municipal de Deporte (18 días), el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (42 días), Fiestas (17 días), Cádiz 2000 (19 días) y Cádiz 2012 (11 días).

El Ayuntamiento de Cádiz abona sus facturas dos meses antes de lo que lo hacía en mayo de 2015, último mes en el que el gobierno de Teófila Martínez gestionaba la ciudad, según los datos del ministerio.