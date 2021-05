Ciudadanos afirma que el Ayuntamiento no hace su trabajo para mantener las murallas municipales

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado al equipo de gobierno que rehabilite las murallas que son de titularidad municipal para sacarlas de su estado de abandono. La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, le ha recordado al concejal de Patrimonio Histórico, Paco Cano, que “el Consistorio no está realizando su trabajo para mantener las fortificaciones defensivas que son de su competencia en un estado óptimo a pesar de que en septiembre de 2019 se aprobó en el Pleno municipal una propuesta de Cs en la que se instaba al equipo de gobierno a su reparación urgente, por lo que vemos que una vez más no se cumplen los acuerdos plenarios”. La concejal ha expresado que “nos sorprende que Paco Cano venga ahora pidiendo apoyo a la oposición cuando hay una propuesta formulada por Ciudadanos y aprobada hace casi dos años, pero lamentablemente seguimos en la misma situación de inactividad administrativa y con unas murallas cada vez más deterioradas”.

La portavoz de la agrupación naranja ha apuntado que, "en más de una ocasión y no solo por la vía plenaria, hemos solicitado al Ayuntamiento a que instara al Estado para que hiciera el trabajo oportuno para la reparación inmediata de las murallas e hiciera lo propio con la parte que le corresponde". En este sentido, la edil ha resaltado que en algunas zonas el estado de las fortificaciones es “lamentable” y que lejos de poner solución a los desperfectos, las grietas van a más, por lo que “están sufriendo una dejadez y una desidia absoluta, no solo por parte del Gobierno central, sino también por el local, a pesar de ser uno de los bienes más preciados de nuestro patrimonio”.

Valverde ha resaltado que, “aunque estamos de acuerdo en que las murallas marítimas se encuentran en un estado lamentable y que necesitan que se active de manera inminente un plan para su rehabilitación integral, el Ayuntamiento de Cádiz no puede olvidar que también tiene que realizar su parte del trabajo, algo que no está haciendo, viendo la falta de mantenimiento, las grietas, las malas hierbas o la suciedad que sufren las murallas interiores de titularidad municipal”. Por esto, la concejal de la formación naranja ha destacado que “Paco Cano nos pide ayuda cuando no es capaz de cumplir con sus competencias”.

Junto a esto, la edil de Cs ha añadido que “desde Ciudadanos ya llevamos tiempo trabajando para conseguir que el Estado, a través de la Demarcación de Costas, recupere el plan de rehabilitación de las murallas marítimas de la ciudad”. Así, ha rememorado que la diputada nacional de la formación naranja, María del Carmen Martínez, presentó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para que se incluyera la financiación para su reparación debido al mal estado de conservación en el que se encuentran, lo que se une a la propuesta anteriormente citada que aprobó el Pleno municipal del Ayuntamiento de Cádiz en septiembre de 2019 y “al trabajo que también ha estado realizando nuestra diputada ante el Ministerio de Transición Ecológica con el objetivo de que el Gobierno central también haga su parte del trabajo”. Por último, Valverde ha añadido que "por descontado, y en la línea de unidad política en defensa de la ciudad que Cs ha venido defendiendo, el señor Cano cuenta con el apoyo de esta formación para solicitar que se recupere la inversión estatal en la rehabilitación y conservación del recinto amurallado de Cádiz".