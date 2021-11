Ciudadanos lamenta que el Ayuntamiento de Cádiz no cumpla con los plazos para presentar los presupuestos de 2022

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha lamentado que nuevamente se incumpla el plazo legalmente establecido para presentar a Pleno los presupuestos para el ejercicio de 2022, ya que se deberían de haber presentado antes del 15 de octubre. La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha exigido al concejal delegado de Economía y Hacienda, José Ramón Páez, que "cumpla con los compromisos adquiridos en el Pleno municipal y presente a todos los grupos de la oposición el borrador de presupuestos a fin de que puedan negociarse las aportaciones que Ciudadanos no dudará en realizar". Así mismo, la edil de Cs ha recordado al concejal que "expresamente se manifestó a favor, cumpliendo las promesas del programa electoral de Adelante Cádiz, de elaborar los presupuestos de forma participativa".

Valverde ha apuntado que ya en diciembre de 2020 Cs presentó una propuesta para que se elaborara el presupuesto de 2021 y que, de esta manera, no se prorrogara el vigente de 2020. La concejal ha resaltado sobre esta cuestión que "la propuesta fue aprobada, pero por supuesto que no fue ejecutada porque no era la intención del equipo de gobierno, que se proponía prorrogar los presupuestos, como el propio concejal ha reconocido en plenos posteriores". Valverde ha continuado afirmando que "no queríamos la prórroga porque la consideramos una práctica viciosa y porque, además, los presupuestos de 2020 contaban con defectos y carencias puestos de manifiesto en el informe de Intervención. Entre otros motivos, las inversiones estaban condicionadas a los 9,8 millones de euros de inversiones por la venta del hotel de la tribuna del Estadio, que no se ha producido".

La portavoz de la formación naranja ha insistido en que "solicitamos al señor Páez que cumpla con sus compromisos dado que en el Pleno municipal de julio de 2021 afirmó que se iban a elaborar unos presupuestos participativos en cumplimiento de su programa electoral. Adicionalmente, el concejal se comprometió en esta ocasión se iba a dar voz a la oposición, afirmando literalmente que 'se entregarán a todos los grupos de forma conjunta porque parece que hay que cuidarse de algunos amigos'". En este sentido, Valverde ha hecho hincapié en que espera que "se estén iniciando esos procesos participativos que el concejal prometió al afirmar en Pleno que "ahora se puede invertir y la ciudadanía puede decidir dónde van esas inversiones. Por lo tanto, el proceso participativo se va a poner en marcha. Afirmaciones que no tenemos constancia que respondan a ninguna realidad, ya que no conocemos que ninguna asociación ni colectivo haya sido convocado para la elaboración del borrador del presupuesto". Valverde ha advertido de las fechas, ya que "estamos en el penúltimo mes del año y no tenemos la más mínima noticia ni la oposición ni colectivos de esos presupuestos de cuya elaboración puntual el señor Páez comprometió su palabra".

Valverde ha recordado que el presupuesto es el documento en el que se materializa el programa de gobierno y ha considerado como "un pésimo indicio que el equipo de gobierno priorice otras cuestiones menores, pero acompañadas de más eco mediático, máxime cuando el propio concejal delegado de Hacienda afirmó que los presupuestos iban a ser expansivos, que rondarían los 169 millones de euros y que, por primera vez, los resultados económicos iban a permitir inversiones en la ciudad".

Para concluir, la portavoz de Ciudadanos ha apuntado que "parece que el equipo de gobierno no sabe qué inversiones realizar a un año y medio de la finalización del mandato, y que tampoco inicia el proceso participativo que prometió para que sea la ciudadanía la que le marque la prioridad en las inversiones". En este sentido, la concejal se teme que otros asuntos más populistas ocupen la agenda del alcalde y de su equipo de gobierno, y que se lleven a Pleno "asuntos mediáticos con dejación de las verdaderas necesidades de la ciudad y de los gaditanos".