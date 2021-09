Ciudadanos pide al equipo de gobierno que comience a negociar los presupuestos de 2022

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado al concejal de Hacienda, José Ramón Páez, y al equipo de gobierno que comiencen a trabajar en la negociación y la presentación de los presupuestos municipales de 2022 para que estos entren en vigor en el plazo oportuno, habida cuenta que en 2021 se mantienen vigentes los del año anterior, que fueron prorrogados. La portavoz de la formación naranja en el Consistorio gaditano, Lucrecia Valverde, ha recordado que "esta es la principal herramienta de gestión con la que cuenta un municipio y un instrumento político esencial, por lo que le rogamos tanto al señor Páez como al señor González que se tomen en serio esta cuestión. La ciudad no puede seguir funcionando con los presupuestos prorrogados de 2020". Valverde ha reseñado que los presupuestos "se presentaron ya de forma tardía en el mes de julio y no fueron aprobados hasta el mes de agosto", a lo que ha añadido que "contenían muchos defectos y carencias que ya se pusieron de manifiesto en el informe de Intervención, como, por ejemplo, que se realizaban políticas poco realistas de ingresos y gastos".

La portavoz de Ciudadanos ha mostrado la predisposición de la formación de negociar las cuentas municipales de 2022, para las que "encontrarán una respuesta seria y rigurosa". Ante esto, Valverde ha asegurado que "sin los presupuestos no será posible realizar una política de inversiones como la que necesita la ciudad", ya que se demuestra que "sin presupuestos no se van a poder materializar las grandes intervenciones que están pendientes". Así, entre las bases del futuro proyecto económico de la ciudad deben figurar "la muy necesaria política de vivienda para cubrir las actuales necesidades de la ciudadanía, así como acometer de forma realista todos los proyectos que actualmente se encuentran abandonados, especialmente en un momento en el que se deben aprovechar las oportunidades que se nos ofrecen a partir de los fondos europeos, especialmente con los Next Generation".

Otro aspecto vital de los presupuestos de 2022, según la portavoz de Ciudadanos, debe ser que "las cuentas estén preparadas para la reconstrucción de la ciudad tras la pandemia, por lo que se debe abordar de una forma realista el aumento de las necesidades de los gaditanos en cuanto al empleo, la protección del tejido empresarial, especialmente los autónomos y las pymes para permitir la recuperación económica de la ciudad, y aumentar la protección a los más perjudicados por esta crisis a través de Asuntos Sociales desde un planteamiento global". Junto a ello, también ha apuntado que "se debe incluir una revisión completa de las ordenanzas fiscales, de manera que fueran de la mano los acuerdos en materia fiscal y presupuestaria, y no se continuara con la actual política de parches, ya que produce la impresión de que el equipo de gobierno improvisa en estas cuestiones". Además, Valverde también espera que "cumplan con su promesa electoral de realizar unos presupuestos participativos".

Con todo, la edil de la formación naranja ha manifestado que "le rogamos al alcalde que comience el curso con una mayor ambición política y abandone su estrategia actual de gestos y propaganda en redes sociales para ponerse a trabajar en serio en las necesidades y problemas de Cádiz, que es lo que la ciudad realmente necesita". Asimismo, Valverde ha remarcado que "ya en diciembre del 2020 Ciudadanos presentó una propuesta en el Pleno municipal sobre la necesidad de aprobar en fecha los presupuestos de 2021, algo que no se ha cumplido". Por ello, ha aseverado que "si no los tenemos a tiempo no vamos a poder realizar ninguna inversión, ya que tener nuevamente los presupuestos prorrogados sería una nueva tomadura de pelo a los gaditanos", por lo que pide que "se le dé prioridad a esta cuestión y que se negocien con la oposición, a diferencia de lo que sucedió en 2020, ya que conocimos el proyecto económico solo unos días antes de su votación en el Pleno, lo que nos obligó a analizarlos a contrarreloj y no en el tiempo que se merece un tema tan importante para la ciudad".