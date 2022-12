La Casa de la Juventud de Cádiz celebra este viernes ‘La Navidad más friki’

La Casa de la Juventud acogerá este viernes 30 de diciembre el evento La Navidad más friki 2022, organizado por la Asociación Cultural Milenaria en colaboración con la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz.

Esta iniciativa, que tendrá lugar desde las 12:00 de la mañana hasta las 22:00 horas en la Casa de la Juventud de Cádiz, situada en la calle Cánovas del Castillo, 41, combina el ocio alternativo juvenil y la temática friki con actividades infantiles propias de la época navideña.

Las personas asistentes podrán realizar talleres de manualidades temáticas, como Pociones navideñas, Mini-árboles de Navidad y Adornos de Duendes Mágicos, así como el ya clásico Taller de Hama Beads.

Además, contarán con el conocido Rincón del Artista, donde dibujantes de la provincia como Ángel Olivera, Chronicles of Momo, Demy, Laurart Draws o Kiara Momoi expondrán y compartirán sus ilustraciones; así como la tienda El Dorado, que se coordinará con sus majestades mágicas para reservar los regalos más frikis que la gente haya pedido en sus cartas.

Todos los espacios de la Casa de la Juventud albergarán actividades dirigidas al público juvenil e infantil, donde podrán disfrutar de los videojuegos más actuales y en distintas plataformas, así como de una amplia ludoteca conformada por más de 170 juegos de mesa para todos los públicos.

Además, se llevarán a cabo diversos torneos y concursos premiados; de la mano de Pacto del Loto se realizará un torneo de Magic The Gathering en su formato Commander. Además, esta asociación colaboradora hará demostraciones de Magic y otros juegos de cartas coleccionables como Final Fantasy, Digimon y One Piece, y del juego de miniaturas Warcry, ambientado en Warhammer: Age of Sigmar.

En la sección de videojuegos, además de juego libre, las personas asistentes podrán competir en los torneos de títulos tan populares como el Super Smash Bros Ultimate, FIFA 23 (en su invernal modo nieve), Mario Kart 8 Deluxe, Dragon Ball Fighter Z y Tekken 7.

En los Juegos de mesa los participantes podrán proclamarse campeones participando en los torneos de Codex Naturalis, Unánimo Party (con temática navideña), el clásico Carcassonne y el siempre exitoso Crokinole. También habrá una demostración de Dobble XXL, la versión a gran tamaño de este conocido juego para todas las edades.

En el escenario los visitantes tendrán la oportunidad de poner a prueba sus conocimientos frikis navideños con un concurso de preguntas Kahoot y desafiar su memoria visual con Adivina el personaje, al que podrán jugar a través de sus teléfonos móviles.

El momento especial del evento se vivirá a partir de las 18:00 horas, cuando hagan entrada sus Majestades los Reyes Magos Frikis de Oriente, que recibirán a los niños y niñas que acudan a la Casa de la Juventud con la intención de conocer de primera mano sus peticiones.

Esta iniciativa tiene un fin solidario con el sorteo de una cesta muy especial. Por cada donación de alimentos de desayuno (en especial azúcar, café, magdalenas, embutidos, margarina o paté) se entregará una participación para el sorteo de la ‘Gran Cesta Milenaria’, que se resolverá al final del evento. En esta ocasión las donaciones irán destinadas a la sede gaditana de Calor en la noche.

Dado el éxito de ediciones anteriores y sirviendo de ensayo de Nochevieja, el evento culminará con las Campanadas Frikis para finalizar el año y desear un ‘Feliz Año Nuevo Friki’.

Se trata de la sexta edición de este evento, que se consolida como una cita navideña esperada por los y las amantes de los videojuegos, los juegos de mesa y el ocio de temática friki.

Junto a la Asociación Cultural Milenaria y la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz, la jornada cuenta con la colaboración de otras entidades como Tierra Media, El Dorado y Pacto del Loto.