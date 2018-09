Carta de José María González a Joaquín Sabina

Admirado Joaquín Sabina.

Nos sobran los motivos para desear que seas pregonero de nuestro Carnaval, el más importante y original de la Península. Estamos seguros de que esa unión, esa compañía, sería inigualable. Carnaval de Cádiz, Sabina. Y viceversa. Estoy seguro, al igual que muchos gaditanos, que para nuestro Carnaval sería un antes y un después. Pero es que haciendo Inventario, uno de los retos y de los premios, de los pocos, que aún te quedan por afrontar o recibir, Joaquín, es ese: pregonar nuestro Carnaval. El trovador pregonando la fiesta de los trovadores.

No son mentiras piadosas, Joaquín (para mí siempre serás Sabina). Nuestro carnaval es música, letra, talento, ingenio, compromiso, retranca, mensaje, amor, desamor, pasión, vida, guasa, experiencias canallas, noche, carne… Prácticamente lo mismo se puede decir de tu obra. Hay mucho más que Física y química entre tú y tu obra y el Carnaval de Cádiz. Sé de tu amor por Cádiz y su Bahía y por su fiesta. Por eso, Cádiz te dice ahora eso de Dímelo en la calle. Porque nuestro Carnaval es la Calle y tú, en tu pregón la harás aún más grande y más protagonista. Por eso, estoy y estamos convencidos que puedes y debes ser juez y parte en esta fiesta, empezando (si quieres solo empezando) por su pregón el próximo 10 de febrero, que ya sé que no quieres 14 de febrero. En Cádiz, con tu amada Rota al otro lado de nuestra Alameda, a tiro de catamarán.

Sabemos de lo cargada de tu agenda hasta final de año con la gira y lo que supone de desgaste tantos conciertos. Pero esta oportunidad puede ser un Alivio de luto para el espíritu y, si quieres hasta para la carne. El Carnaval, al fin y al cabo, es eso. Estoy seguro que te exigirás para hacer el pregón, pero nuestro pregón no es una cuestión de una persona, no todo tiene que recaer sobre ti. Puede, y casi debe, ser un Yo, mi, me contigo. Con vosotros. Porque sé de buena tinta que hay amigos tuyos dispuestos a ayudarte con toda la ilusión del mundo. Desde nuestros queridos y admirados Felipe Benítez Reyes o Javier Ruibal (que ya fue pregonero) a carnavaleros como Selu, Martínez Ares (estos dos también han sido ya pregoneros) o Vera Luque. Los dos últimos con los que has grabado algunos temas y has tenido un contacto más directo con la forma de hacer y cantar Carnaval de Cádiz. Me dicen ambos que te recuerde que no estás ni "Revenido y chungaleta", palabras que han centrado alguna que otra tertulia con ellos. No serían Malas compañías estas para arroparte en el pregón, junto con otros muchos de sus amigos que sabemos que están por esa labor. Incluso algún Enemigo Íntimo también lo está.

No es jugar a la ruleta rusa, está claro, apostar por ti y por estos compañeros de viaje. El pregón no tiene que ser un concierto ni un monólogo, como te digo. Además, todos los gastos de la producción y demás correrán a cargo del Ayuntamiento. Desde La orquesta del Titanic hasta el Hotel, dulce hotel. Lo que necesites para realizar el pregón, hasta vinagre y rosas.

Cádiz 6 de octubre de 2017 Alcaldía, Ayuntamiento de Cádiz