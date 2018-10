El PP denuncia que la obra del carril-bici echa de Cádiz a los concesionarios de Zona Franca

Los empresarios barajan la posibilidad de trasladarse a Tres Caminos, en Puerto Real, después de importantes inversiones en mejoras. El concejal del Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) y candidato a la Alcaldía, Juancho Ortiz, ha lamentado hoy la falta de diálogo y el desastre de gestión del Gobierno Local que está suponiendo -en muchas zonas de la ciudad y en espacial la Zona Franca- la ejecución del carril bici, algo que está suponiendo que empresas gaditanas estén planteándose irse de la ciudad.

Juancho Ortiz, acompañado por miembros de la Ejecutiva Local del PP, se ha reunido hoy con los responsables de los concesionarios Ibericar Motor SL, Ibericar Formula, Fevimar y Cadimar -unidos en la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Cádiz (ACOAUTO)-, quienes le han trasladado su preocupación por la “grave situación por la que estamos pasando desde que comenzaron en junio las obras del carril bici frente a estos concesionarios”.

Los responsables de concesionarios de marcas como Renault, Peugeot, Opel, Mercedes… están planteándose -según comentaron a Juancho Ortiz-, el traslado al polígono Tres Caminos tras comprobar que desde hace cuatro meses, cuando comenzaron las obras del carril bici que ahora mismo están paradas, han sufrido “una grave caída de ventas: han eliminado todos los aparcamientos, los clientes no acuden porque saben que no podrán aparcar. Está todo vallado y de forma caótica. Hay problemas de seguridad para el tráfico en la zona donde ya no caben dos camiones, y esto es un polígono, pasan y tienen que pasar camiones constantemente”.

Un desastre a evitar porque hay soluciones

Los inversores de los grupos asociados en la entidad han incidido hoy en el importante desembolso que han realizado, cifrado en 1,5 millones de euros “para modernizar los concesionarios de las marcas que representan y porque somos escaparate de entrada a la ciudad, pero de no cambiarse la propuesta actual de trazado o bien el sentido de la circulación nuestra permanencia aquí es inviable”.

Ortiz mostró su preocupación por esta posibilidad, ya que estas empresas cuentan en la actualidad con 70 trabajadores en su totalidad, “y esto es algo que no podemos permitir de modo alguno, y eso sin hablar de la situación e imagen lamentable en la que quedaría la Zona Franca con la marcha de estas empresas a otra localidad. Pediremos al Equipo de gobierno dé una solución de las tres planteadas por las empresas porque Cádiz no puede permitirse perder en su término ni una sola empresa”.

Tres alternativas posibles

Juancho Ortiz lamentó que el problema de esta posible marcha de empresas se haya dado, entre otras cosas, por no tener ningún canal de diálogo con el Equipo de Gobierno: “es desalentador que empresas como estas estén planteándose irse de Cádiz porque se han encontrado un problema en la puerta sin que nadie les avisara”.

Según denunciaron al concejal popular nadie les avisó del inicio de las obras, no hubo reunión previa ni conocían las consecuencias. Los directores de los concesionarios solo pudieron reunirse una vez con el delegado de Urbanismo, Martín Vila, al que plantearon hasta tres alternativas al problema provocado por la falta de previsión y diálogo (usar aparcamientos de AGA, el del antiguo Supersol o dejar una sola dirección para recuperar plazas de aparcamiento destruidas). Desde esa fecha no saben nada del Ayuntamiento de Cádiz.