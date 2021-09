El Carnaval de Cádiz no se celebrará en febrero para “reducir el riesgo lo máximo posible”

El Ayuntamiento de Cádiz ha comunicado este martes en la segunda edición del foro del Carnaval de Cádiz su decisión de aplazar el Carnaval de Cádiz 2022 al mes de junio, y trasladar el inicio del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) poco después de Semana Santa, en torno al 25 de abril. El Carnaval de Cádiz se celebrará del 9 al 19 de junio y el Ayuntamiento de Cádiz solicitará a la Junta de Andalucía trasladar el festivo local al lunes 13 de junio.

Fue la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, quien explicó la decisión, en la que se lleva trabajando meses. “Se empezó a trabajar con la intención de que se mantuviera el Carnaval de Cádiz en su fecha tradicional, y a medida que avanzábamos en ello nos dábamos cuenta de los inconvenientes que presentaba”, reconoce, indicando que a partir de ahí empezaron a contemplarse distintas alternativa bajo dos premisas claras: el derecho a la Cultura y la salud como prioridad.

“No entendemos el Carnaval de Cádiz sin el COAC, ni el COAC sin Carnaval, porque consideramos que ambos están conceptual, tradicional e identitariamente unidos”, ha manifestado para comenzar, reseñando que el Equipo de Gobierno entiende la fiesta “como un todo” y, que en esta línea, se considera que, teniendo en cuenta cómo ha transcurrido la pandemia, hay muchas más posibilidades en junio que en febrero de que el Carnaval en la calle se pueda desarrollar de la forma más similar entre las posibles a como lo hace habitualmente, teniendo en cuenta que tendrá que estar en cualquier caso adaptado a la normativa.

La edil explicó que uno de los principales problemas que entraña la organización del COAC para febrero es “los ensayos, ya que ensayar implica reuniones en espacios reducidos en los que es posible que se den contagios y se propague el virus; que hay grupos que todavía no tienen la seguridad de contar con un espacio para ensayar como habitualmente tenían; la posibilidad de que se desate una sexta ola coincidiendo con el final de Navidad y, por ende, con el inicio del concurso y el aumento de la intensidad de los ensayos; y las numerosas implicaciones que podría tener esa sexta ola en la fiesta, entre ellas la reducción de aforo en teatros”. “Si hubiéramos optado por mantener la fecha habitual de celebración del Carnaval de Cádiz, y con todos los condicionantes que se van a aplicar a la edición de 2022 como la reducción de agrupaciones por sesión, el concurso tendría que empezar el 8 o 9 de enero del próximo año, lo que significaría que habría que empezar a ensayar ya, con la situación actual, y lo que es más importante, que el inicio del COAC podría coincidir con un nuevo pico de la pandemia tras la Navidad y las reuniones que se dan en esas fechas, tal y como ocurrió el pasado año”, indica la edil de Cultura y Fiestas, quien además destaca la especial situación que se vive en la cantera como uno de los principales motivos del aplazamiento del Carnaval de Cádiz a junio.

“Es un sector de la población que aún no está completamente vacunado y, de hecho, las niñas y niños no tienen en la actualidad actividades extraescolares para reducir riesgos. Nosotros entendemos que la cantera es fundamental, y convocar el concurso en febrero ahora mismo los excluiría porque ni están vacunados todos los jóvenes ni es posible en el contexto actual, ya que muchos funcionan en grupos burbuja”, enfatiza la concejala, quien adelanta que el aplazamiento a junio del Carnaval de Cádiz ofrece una nueva oportunidad a la cantera, y que la idea si se pudiera convocar para entonces sería celebrar el concurso los fines de semana en sesiones matinales en las mismas fechas que el transcurso del COAC de adultos, siempre una vez mejore el porcentaje de vacunación de jóvenes, niñas y niños y se genere un nuevo contexto en esa franja de edad con nuevas dinámicas.

Al hilo, detalló que la celebración del Carnaval de Cádiz en junio asegura que haya mejores temperaturas –con las posibilidades que ello abre-, que mejore la situación sociosanitaria respecto a ahora y que se hayan puesto ya las terceras dosis de vacunas en aquellos casos en los que se estime oportuno. Además, tampoco se adentra en el verano, con lo que las agrupaciones participantes podrán disfrutar de contratos en temporada estival, cuando son muy demandadas las actuaciones de agrupaciones carnavalescas.

La celebración en junio del Carnaval de Cádiz conllevaría que el COAC empezaría en el mes de abril, poco después de Semana Santa, y la fecha definitiva se decidiría en función del número de grupos inscritos. Se planifica un concurso largo –más de un mes- con funciones más cortas, con un máximo de seis agrupaciones por sesión, lo que alargaría la fase de preliminares. “Entendemos que es más seguro que haya sesiones más cortas, aunque para ello tengamos que extender el concurso en el calendario”, apunta Lola Cazalilla, quien considera que “parece que grandes eventos como las ferias de Sevilla y Jerez de la Frontera, o la misma Semana Santa pueden celebrarse en primavera y creemos que el Carnaval de Cádiz puede asumir perfectamente estas nuevas fechas para que pueda desarrollarse con mayor seguridad”.

Respecto a la decisión de otras localidades de proseguir con la idea de celebrar el Carnaval en febrero, Lola Cazalilla indicó que “con el máximo respeto hacia todos los carnavales, entendemos que el de Cádiz no tiene parangón y que lo que sucede aquí no es comparable con lo que ocurre en otras localidades”. “El Carnaval de Cádiz debe estudiarse, valorarse y entenderse con su identidad única, y considerando la repercusión que tiene en la vida de la ciudad, que es muy amplia. Sabemos que es posible realizar en sus fechas aún estando en pandemia, y desde el Ayuntamiento lo sabemos bien porque hemos mantenido el FIT o Cádiz en Danza, por ejemplo, pero el Carnaval de Cádiz y su dimensión no tiene comparación con estos eventos culturales”, añade.

“Tenemos que ser realistas y asegurar lo máximo posible que se pueda desarrollar el Carnaval de Cádiz 2022 en toda su extensión, tanto el concurso como la calle. Ello nos ha llevado a fijar el Carnaval de Cádiz 2022 en junio de forma excepcional, con la intención siempre presente de volver a febrero en cuanto pase esta situación extraordinaria”, ha afirmado, incidiendo para concluir es que “con esta propuesta de llevar el Carnaval de Cádiz a junio reducimos el riesgo que implica la celebración de la fiesta al completo, y al final en la balanza se contrapone la tradición con la seguridad, la salud y la viabilidad. En junio es mucho más viable poder celebrar un Carnaval lo más parecido posible a lo que se vivía antes de la pandemia”.