¿Cancún o Riviera Maya? Elige bien en tu próximo viaje

Cancún o Riviera Maya son de los destinos turísticos por excelencia a visitar en México. Ambas ciudades pertenecen al estado de Quintana Roo, cuentan con hermosos parajes, una gastronomía sin igual, actividades recreativas por doquier, sin embargo, presentan algunas diferencias que debes tener en cuenta. Es por ello que te diremos cuáles son sus mejores atractivos y cuáles son las particularidades que debes considerar al momento de viajar a este país.

Te invito a disfrutar de una de las mejores opciones de viajes a México, en donde podrás realizar una gran cantidad de actividades y disfrutar de hermosas playas. Lugares llenos de cultura, historia, pero sobre todo, mucha diversión. Así que en caso de que no hayas podido conocer ambas ciudades hasta el momento, quédate y anímate a conocer Cancún o Riviera Maya, y elige el mejor lugar para tu próximo viaje. Considerando que puedes tomar vuelos a Cancún de forma directa y sin problema alguno.

Ven y Conoce Cancún o Riviera Maya

Cancún o Riviera Maya son de las zonas turísticas en el estado de Quintana Roo en México que mayor afluencia de extranjeros tiene. Son destinos que se han logrado destacar por sus bellezas naturales y su infraestructura turística sin igual. Esto le ha permitido ofrecer una oferta en viajes a este país, ubicándolo como un paraíso tropical.

Ya sea que se trate de sus playas o sitios arqueológicos, ambas áreas proporcionan el disfrute de temperaturas climatológicas óptimas durante todo el año, perfectas para ir de vacaciones. Asimismo, cuenta con una serie de atractivos que permiten ofrecer una gran diversidad de experiencias. Siendo Cancún uno de los lugares preferidos para la vida nocturna y la diversión y la Riviera Maya excepcional por su belleza natural.

¿Qué conocer en Cancún?

Cancún es conocida mundialmente por ser la zona en la cual se encuentran una gran cantidad de Resorts, hermosas playas y una gran vida nocturna. Cuenta con una enorme infraestructura hotelera, restaurantes, bares y centros comerciales. En donde puedes disfrutar de realizar compras o las actividades que son propuestas a los turistas en estos lugares. Desde realizar snorkel o viajar en catamarán.

Es considerada una de las ciudades en todo México en donde nunca parece dormir, debido a que sus actividades se realizan a todas horas y siempre hay un lugar que visitar y pasarlo bien. Podría decirse que es una ciudad completamente urbana y que en algunas temporadas recibe la visita de turistas estadounidenses, canadienses e incluso europeos. Al contar con enorme infraestructura hotelera y hermosas playas, tiene las oportunidades para competir frente a otras zonas turísticas de renombre en todo el mundo, tales como Ibiza o las islas Maldivas.

¿Qué sucede en la Riviera Maya?

Para empezar, Riviera Maya es uno de los destinos considerados sustentables del país. Debido a que su mayor atractivo es que es una ciudad que se encuentra apegada a las costumbres y a su arquitectura. Por lo que logra integrar el turismo extranjero y dar a conocer mucho de la cultura y la historia de México.

Uno de sus mayores atractivos es Playa del Carmen, así como, las grandes extensiones de selva, cenotes y paisajes exuberantes. Complementados con la belleza de las playas caribeñas. De igual manera, Cancún dispone de una gran infraestructura hotelera dentro de este entorno considerado selvático, en el cual se aprovechan cada uno de los recursos, disponiendo de vistas y paisajes excepcionales.

También en la Riviera Maya podrás disfrutar de restaurantes, zonas comerciales, clubes nocturnos, solo que terminan destacándose el gran número de parques ecológicos en los que puedes disfrutar de diferentes actividades. Entre los lugares más emblemáticos se encuentra Xcaret, de los parques ecológicos más populares de toda la zona y que ha logrado posicionarse entre los mejores lugares a visitar en el mundo.

La Riviera Maya te permite conocer mucho de la historia de este país al contar con lugares como Tulum o Puerto Morelos. En Tulum puedes encontrar una ciudad antigua de los mayas a orillas del mar Caribe, paisaje que se ha convertido en una imagen icónica alrededor del mundo. Por su parte, Puerto Morelos se destaca por ser una ciudad costera en donde se pueden tomar unas vacaciones tranquilas y relajadas con una variedad de playas cristalinas llenas de vida marina.

Cancún o Riviera Maya ¿Qué zona escoger para tu próximo viaje?

Tanto Cancún o Riviera Maya ofrecen de los mejores lugares y te podrán brindar una excelente experiencia. Ambas te ofrecen la oportunidad de vivir noches inolvidables, salir de compras, una experiencia tranquila, practicar un turismo sustentable y disfrutar de la herencia cultural e histórica de este país.

Así que no dudes en escoger la mejor opción para visitar en tus próximas vacaciones. Ten siempre presente que ambas localidades se encuentran muy cercanas y puedes disfrutar al máximo de ambas sin problema alguno. Para lo que debes tener presente que existen vuelos a Cancún directos desde muchos lugares del mundo.

Cualquiera de estas zonas te brindan la oportunidad de disfrutar de cualquier tipo de vacaciones. Ya sea que viajes en pareja, con amigos o familia. Debido a que ambos lugares disponen de actividades que se ajustan a las necesidades de los viajeros. Como te he mencionado anteriormente, son destinos con cualidades propias, pero que se complementan a la perfección.

Que al día de hoy cuentan con la mayor disposición de infraestructura turística en el país, en donde podrás crear el mejor plan al lado de los que más amas. Si quieres ir de excursión, realizar caminatas, conocer ruinas arqueológicas, hacer snorkel, surfing, existen muchas opciones. Igualmente, para los más fiesteros existen actividades a todo lo largo de la zona hotelera que te permitirán experimentar el mejor de los viajes.

No dudes en conocer Cancún o Riviera Maya, al ser considerados de los mejores destinos turísticos en el mundo. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de una experiencia única. Recuerda que no existen límites, que puedes conocer ambos lugares al mismo tiempo o disfrutar al máximo de uno de ellos.