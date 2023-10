El puerto de Cádiz seguirá contando con la terminal ferroviaria de Jerez

El puerto de Cádiz se quedó sin salida por ferrocarril hace 15 años. En 2008 atravesaba la plaza de Sevilla uno de los últimos trenes que cubría, sobre todo, las necesidades que generaba nuestra relación con las Islas Canarias en cuestiones tan básicas como el correo.

Fueron muchos los coches que tenían que armarse de paciencia nada más salir de la Carretera Industrial y esperar a que la maquina y sus decenas de vagones cruzaran desde el suelo de dominio portuario hasta la estación de trenes de Cádiz, o en sentido contrario.

Pero más paciencia demostró tener la comunidad portuaria que se llevó un tiempo teniendo que aguantar como la propia Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ponía en su entonces rutinaria página web que el puerto de Cádiz contaba con un tren “fantasma”.

Fue una serie de empresarios, entre los que destacaron el actual presidente de Apemar, Bernardino Copano y el responsable en Cádiz de Armas Trasmediterránea, Valentín Blanco, los que movieron todo lo movible para conseguir que Cádiz tuviera tren para mover sus mercancías llegadas por barco o que tenían, como destino, un buque atracado en cualquiera de los muelles gaditanos.

Y consiguieron a finales de marzo o principios de abril de 2019, hace ya cuatro años y medio, gracias a la mano del anterior presidente de la APBC, el socialista José Luis Blanco, despertar una terminal logística ferroviaria ubicada en Jerez, en un lugar denominado la Ciudad del Transporte, que se había llevado sin uso durante muchos años.

La puesta en marcha de esta infraestructura ferroviaria vital para el puerto de Cádiz y para todo el hinterland de la zona de Jerez conllevó algunos retrasos por cuestiones técnicas. Al parecer, la supresión de la parada en la estación de La Negrilla provocó un reajuste con los clientes y el consiguiente retraso. Y finalmente fue un tren procedente de Madrid el que estrenó esta terminal ferroviaria de contenedores (Teco).

Y mucho ha llovido desde entonces (hablando en sentido figurado), puesto que, ya durante el mandato de Teófila Martínez al frente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), siempre con una mano en Cádiz y otra en Madrid para evitar retrasos burocráticos, cuando se ha logrado el impulso definitivo al proyecto del trazado ferroviario de La Cabezuela, que pronto podría escuchar pasar el tren por sus nuevas vías. Y no sólo al tren de la citada dársena puertorrealeña, sino que ha removido cielo y tierra para que se lograra licitar, por fin, el trazado de las vías que tendrán que atravesar la Carretera Industrial o Avenida de Astilleros al menos una vez al día.

A pesar de ello, Teófila Martínez dijo no sentirse dispuesta a esperar tener un cubo para empezar a trasladar agua, una frase muy repetida por ella que se traduce siempre en que no está dispuesta a quedarse cruzada de brazos a la espera de que se muevan los temas en los despachos. De manera que aun sabiendo que el tren tardará a llegar a la terminal de contenedores de Cádiz más de lo que ella quisiera por culpa de que el tren tendrá que pasar por encima de un túnel que aún no está construido y que tardará en verle el fin a su obra al menos un año y medio.

Mientras tanto consuela pensar que el tren atravesará pronto los viales de La Cabezuela y que la terminal logística ferroviaria de Jerez seguirá en uso.

Esta era una duda que rondaba en el ambiente, ya que se trata de una concesión que consiguió la APBC para poder poner en uso esta estación fantasma de Jerez gestionada por Adif.

Pero un problema: la concesión se hizo por cuatro años, con la posibilidad de una ampliación de dos más. Eso quiere decir que el puerto gaditano se encuentra ya en ese período de gracia y dentro de esos dos años de un plazo que finalizará en 2024.

Pues parece entonces, la APBC parece más que decidida a seguir contando con esa Teco de Jerez. La fórmula está aún por ver porque la concesión saldría a concurso público y si alguna empresa lo quisiera explotar a la vista de los buenos resultados económicos que está generando, perfecto. Y en el caso de que no surgiera ningún a compañía dispuesta a acudir al concurso pues sería la propia APBC la que se presentaría de nuevo hasta conseguir la concesión.

Esto se traduce en que a la Autoridad Portuaria de Teófila Martínez no le pasa por la cabeza dejar esta terminal ferroviaria ubicada en la Ciudad del Transporte de Jerez.

La explicación que da la APBC es que, a sabiendas de que el parámetro objetivo de la red ferroviaria europea es atender convoyes de trenes de hasta 750 metros de longitud, es fácil pensar que el tren no sólo cargaría en Cádiz sino que los convoyes podrían conformarse en la Teco de Jerez.

Este centro logístico de Jerez, que se encuentra a unos 50 kilómetros de la capital, dispone de un muelle de carga de 1.250 metros cuadrados y un almacén de contenedores con una superficie hábil de 11.500 metros cuadrados, que se ha estado usando como puerto seco para Cádiz. En su día toda esta infraestructura costó unos siete millones de euros que fueron financiados entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez.

Cabe recordar que cuando el ex presidente de la APBC José Luis Blanco tomó las riendas de este polígono invirtió, según se dijo en aquel entonces, 100.000 euros en adecentar un espacio que llevaba años empantanado y sin uso.

La puesta en valor de la terminal de mercancías de Jerez se ha enmarcado en todo momento dentro del objetivo estratégico de mejora de la conectividad e intermodalidad del puerto de la Bahía de Cádiz, favoreciendo la competitividad de las cadenas logísticas que operan a través del puerto, y supone una interesante alternativa logístaia para las empresas que operan en la provincia.