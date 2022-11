“En Cádiz, los niños son, cada vez más, un bien preciado, a la vez que precioso ”

En Cádiz, Casanova es apellido de pediatra. Manuel Casanova Román es hijo de don Manuel Casanova Bellido. Lleva desde abril de 2017 trabajando para José Manuel Pascual, primero en El Puerto y ahora en Cádiz, en el hospital de San Rafael. Pero antes trabajó para el SAS, ejerció en el Rey Juan Carlos de Madrid, en Badajoz y para la Royal Navy.

–¿Cómo se convierte uno en médico de la Royal Navy?

-Estuve trabajando en La Línea y me surgió la oportunidad de trabajar en Gibraltar. Y de allí ya fue subir otro escalón y saltar a Reino Unido.

-¿Se trabaja bien en la salida británica?

-Sí, se trabaja bien y se gana bien.

-Eso le da una perspectiva amplia. ¿Cuál es el estado de salud de la sanidad española?

-La sanidad española tiene muy buena reputación más allá de los Pirineos. Para ellos, ser sanitario español es un aval. Luego te tienen que ver funcionar porque contratan personas y no nacionalidades.

-¿Entonces los españoles nos quejamos demasiado de nuestra sanidad?

-Somos más derrotistas en general.

-Hablar de Casanova en Cádiz es hablar de uno de los pediatras más conocidos.

-Mi padre era catedrático de Pediatría de la Universidad de Cádiz (falleció en 2015). Era Manuel Casanova Bellido. La realidad es que mi padre no quería que yo fuera pediatra realmente. Pero a mí es que me gustaba. Me aconsejó otras cosas que en aquel momento tenían otras perspectivas.

-¿Quería que fuera médico pero no pediatra?

-Tampoco, tampoco. La verdad es que él siempre nos dejó libertad de elección. Yo elegí el camino que quise. El nos contaba los problemas con los que nos podríamos ir encontrando y ya éramos nosotros los que elegíamos.

-¿Y acertó en lo que le vaticinó?

-Sí, acertó. Dio en el clavo.

-¿Qué porcentaje de lo que usted sabe lo aprendió de su padre?

-Me enseñó una forma de estudiar y de pensar que quizá si me ha sido muy útil. Así como una manera de aprovechar el tiempo. No me gusta nada perder el tiempo.

-¿Y ese es un secreto para el éxito?

-Sí, eso... y el orden.

-¿También heredaría de él el amor por los niños?

-Totalmente. Él disfrutaba muchísimo con la Pediatría. Tanto en su estudio como en el contacto humano con las familias. Yo disfruto igual. Me encanta lo que hago y disfruto igual que él lo hacía.

-¿A un pediatra le tiene que gustar por fuerza los niños?

-Realmente no tiene por qué. Yo disfruto con el contacto con las familias. No sólo con el niño.

-¿Qué posibilidades le ofrece estar en un hospital como San Rafael?

-Este proyecto es una apuesta personal de la empresa. Aquí nunca hubo un servicio de pediatría como tal que atendiera las 24 horas. La empresa pensó que aquí debía haber un servicio porque en Cádiz había una población que estaba totalmente desatendida salvo en El Puerto. Le hablo de niños que estaban asegurados y que luego no tenían a dónde acudir para ser tratados por un pediatra. Al menos durante las 24 horas, los siete días de la semana. Nosotros atendemos, con el concierto, tanto a los niños de intramuros como a niños de compañías como Adeslas que es la mayoritaria del arco de la Bahía. Antes, se veían obligados a hacer verdaderos periplos para que sus hijos fueran atendidos de urgencias las 24 horas al día.

-¿Son por lo tanto un hospital de referencia para los niños de la provincia?

-Sí. Para Adeslas y para el resto de compañías, aunque Adeslas es la mayoritaria. También atendemos, como sabe, a los niños del SAS de la zona de intramuros.

-En el centro de Cádiz la población está más envejecida...

-Sí, sé lo que me va a decir, pero también los niños son cada vez un bien más preciado y precioso y ha aumentado el número de consultas que hace cada niño. Sí, disminuye el numero de niños pero no disminuye el número de consultas. Está muy bien estudiado.

-¿Porque ahora llevamos más al niño al médico?

-Sí.

-¿Somos muy pesados los padres y madres de Cádiz con los males de nuestros niños?

-No. En general no. Es gente relajada. En Madrid eso es ya otra historia, por ejemplo. Aquí los padres son muy razonables y saben cuándo llevar al niño al pediatra.

-¿No será porque aprendemos pronto a ser padres y, a la vez, pediatras?

Sí. Aprendéis pronto y seguís muy bien las instrucciones.

-En general, ¿con qué tipo de dolencias vienen los niños?

-Ahora mismo prevalecen la enfermedades respiratorias. Es lo que vamos a ver durante los próximos meses.

-¿Pero algo fuera de lo normal?

-No. Es que como hemos tenido dos inviernos muy tranquilos por el uso de la mascarilla, las distancias… Este inviernos vamos a ver lo que había antes de la cuarentena.

-¿Por?

-Porque se está haciendo una vida más normal y nos vamos a encontrar con un montón de niños que no se han expuesto a ese tipo de enfermedades. Viendo lo que ha pasado en el invierno austral, en el sur, en Australia y Nueva Zelanda y en muchas regiones de EEUU, lo normal es que este invierno sea duro.

-¿Y qué está pasando allí?

-Algunos de los servicios pediátricos de allí ya se están colapsando en cuanto a ingresos. Ahora estamos viendo a niños de tres años que están vírgenes para coger de todo por la falta de defensas.

-¿Y este hospital está preparado para la que se avecina?

-Por supuesto. Aquí somos cinco pediatras. Una cifra que no está nada mal: Diego Ruiz, Fabio Suárez, Ysmelia García, Liz Mikelson y yo.

-¿Aquí se trata igual a un niño que venga de la Seguridad Social que otro que venga de una compañía privada?

-Sí. Nosotros vemos pacientes. Vemos niños, vemos familias. Los niños son niños. Además, la empresa tampoco consentiría que hubiera un trato desigual.

-¿Qué franja de edad es la más habitual en su consulta?

-La franja de cinco años hacia abajo, y más el segmento de cero a dos años que es el que necesita más atención del pediatra.

-¿Dedica San Rafael un espacio específico para la Pediatría?

-Sí, un ala de la segunda planta. Son habitaciones individuales. Ya sabe usted que esa es una filosofía propia de este hospital de José Manuel Pascual. Salvo que haya un caso de necesidad extrema es política de la empresa que las habitaciones sean individuales y, encima, las habitaciones son amplias y cómodas.

-¿Cómo se ha comportado el Covid con los niños y cómo se han comportado los niños con el Covid?

En general ha sido más benigno con los niños.

¿Y por qué pudo ser así?

-Esa es una buena pregunta. Hay muchas teorías pero no se sabe. Iremos viendo cómo evoluciona todo a lo largo de los próximos años.

¿Le preocupa una vuelta atrás?

-No creo que volvamos a lo que vivimos en su momento. Ahora el temor era que se mezclara la gripe, con la bronquiolitis y con el Covid en invierno. Y de momento eso no está sucediendo afortunadamente. Está habiendo gripe, bronquiolitis pero no está habiendo Covid. Al menos en la pediatría. Covid no vemos y lo que sí vemos es bastante es gripe y bronquiolitis, sobre todo bronquiolitis.