Cádiz logra enviar todo un hospital a Camerún

No hay nada más reconfortante en este oficio tan denostado en estos tiempos por unos y por otros que haber contribuido, al menos con un granito de arena, a que una llamada de ayuda humanitaria o social urgente tenga respuesta casi inmediata por parte de los lectores, es decir, de la ciudadanía, ya sean particulares o empresas. Anoche zarpaba del puerto de Algeciras hacia el de Douala, en Camerún, un barco con dos contenedores de doce metros cada uno repletos de material sanitario, incluida una ambulancia perfectamente dotada, que servirán para que sigan en marcha varios hospitales en una de las regiones más pobres del planeta.

El pasado 30 de agosto, “la Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria (AACS) pudo cargar los dos contenedores de material sanitario que durante veinte meses habían estado recopilando gracias a las donaciones de los Hospitales Universitarios de Puerto Real y Puerta del Mar, del de San Carlos y de distintas empresas privadas y particulares”, informa el colectivo a través de un comunicado remitido a este periódico. “Todo este material va destinado a equipar el Hospital público del distrito de Foumban así como varios hospitales y centros de salud de la región oeste de Camerún”, añaden en el escrito.

“Después de la campaña médico-quirúrgica realizada el pasado 2019, la Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria se vio obligada a suspender la programada para 2020 debido a la pandemia”, recuerdan. No pudieron organizar los actos benéficos que les hacían falta para recaudar los 6.000 euros necesarios para el envío de los dos contenedores, tal y como explicó en su momento a este periódico el enfermero Manuel Castañeda Romero, acompañado por el fotoperiodista Gonzalo Höhr, auténticos factótum del desbloqueo de esta situación. La respuesta fue espectacular y no sólo cubrieron los gastos de estos dos contenedores, sino que ya podrían enviar un tercero.

“Este envío ha sido posible gracias a las donaciones desinteresadas que tanto particulares como empresas han realizado motivadas por el reciente artículo que publicó Diario de Cádiz el pasado 15 de Agosto de 2021”, afirman desde la asociación. “En dicho artículo, la asociación expresaba las dificultades que encontraba para costear los envíos del material, algo de suma importancia para poder desplazar a la zona posteriormente el equipo humano. Tras la publicación del artículo, la asociación ha cubierto con creces los costes y ha podido comenzar a plantear la continuidad del proyecto con futuras campañas”, añaden.

“Han sido días de mucho trabajo para poder tener todo el material dispuesto y para cargar los contenedores, labor que hubiera sido imposible sin la ayuda desinteresada del equipo de profesionales del Grupo Empresa Ferris (Rota), de la Fundación Vicuña y la Fundación Esperanza”, agradecen desde la asociación.

“Los miembros de la Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria quieren comunicar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que se han involucrado con el proyecto con donaciones económicas, colaborando con su tiempo y su trabajo, dándolo a conocer y aportando su granito de arena”, concluyen en el comunicado.

Pero el trabajo de la asociación es constante y no termina aquí. Y para que continúe necesitan de un local o nave donde seguir acopiando material para futuros envíos. Hasta ahora vienen disfrutando de la cesión desinteresada de un particular, pero no saben cuánto podrá sostenerla en estos tiempos tan duros para empresas y ciudadanos. Por eso llevan ya tiempo pidiendo a instituciones como Zona Franca y a Ayuntamientos como el de San Fernando la cesión de un local. Hasta el momento no han tenido respuesta. Quizá los responsables de las instituciones, en este caso como en otros, no estén a la altura de los ciudadanos a los que representan en lo que a generosidad y rapidez de reacción se refiere.