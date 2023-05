Cádiz en Danza ofrecerá 59 espectáculos y actividades entre 10 y el 17 de junio

La 21ª edición del Festival Internacional Cádiz en Danza, que se celebrará del 10 al 17 de junio, ofrecerá 59 actividades, de las cuales 36 serán espectáculos, 7 talleres y actividades formativas, dos jornadas de encuentros profesionales y multitud de acciones que se desarrollarán en colegios y centros educativos de Cádiz. Treinta y seis compañías de toda España, Francia, Países Bajos, Ecuador, Túnez y, en especial, de Italia, integran el grueso de este festival, todas de primer nivel y englobando varias disciplinas.

Los espacios que servirán de escenarios y que acogerán actividades son mucho más numerosos que los del año pasado y entre ellos hay varios entornos públicos: el Gran Teatro Falla, Sala Central Lechera, Teatro del Títere de La Tía Norica, Casa de Iberoamérica, ECCO, Baluarte de la Candelaria, Castillo de Santa Catalina, Plaza de La Catedral, Espacio Entrecatedrales, Parque Genovés, Paseo de Santa Bárbara, Alameda Apodaca, Plaza de San Antonio, Explanada del Parador, Paseo Carlos III, Centro Municipal de Arte Flamenco de la Merced, Torre Tavira, Residencia Fragela y Edificio Constitución 1812.

Este mediodía se ha presentado el programa del festival en el patio del Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO). En el acto han participado Lola Cazalilla, concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz; Monte Mures, concejala de Turismo; María Luisa Pappalardo, directora del Instituto Italiano de Cultura de Madrid; Pepe Bedoya, director de Teatros de Cádiz; y Lorena Benot, directora de Cádiz en Danza.

Gracias a la colaboración y el apoyo del Istituto Italiano di Cultura di Madrid y del Ministero della Cultura- Direzione Generale Spettacolo, en el marco del Programa Tempi di Danza, bajo los auspicios de la Embajada de Italia en Madrid, el festival incorpora a su programación seis estrenos nacionales de cuatro prestigiosas compañías italianas: ‘Some Coreographies’ de Jacopo Jenna, seleccionado como uno de los artistas Aerowaves Twenty22; ‘Best Regards’ y ‘Gli Anni’ , una significativa retrospectiva de la poética de Marco D’Agostin; las dos funciones site-specific de ‘Save the last dance for me’ de Alessandro Sciarroni, León de Oro de la Bienal de Venecia en 2019 por los logros de toda una vida dedicada a la danza; y el espectáculo de inauguración del Festival, que podrá verse en el Gran Teatro Falla el 10 de junio, ‘El arte della fuga’, última creación de Spellbound Contemporary Ballet, en la que una de las compañías italianas más competitivas a nivel internacional pone en escena una coreografía inspirada en una de las obras más emblemáticas y enigmáticas de Johann Sebastian Bach.

Si Italia protagoniza la inauguración, la premiadísima compañía catalana Malpelo (Premio Nacional de Cultura y Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España) pondrá el broche al Festival el 17 de junio en el Gran Teatro Falla con ‘Highlands’.

Completando la programación del Gran Teatro Falla, como cada año, el festival dedica parte de su programación a la danza flamenca contemporánea, y en esta ocasión lo hace de la mano de uno de los nombres más importantes y de referencia del panorama nacional. Premio Nacional de Danza 2010, Premios Max 2015, 2017 y 2019, y León de Oro en la Bienal de Venecia 2022, entre otros galardones, la malagueña Rocío Molina presentará el 14 de junio su ‘Al fondo riela (lo otro del uno)’, segunda parte de su trilogía sobre la guitarra.

En otros escenarios, Cadiz en Danza completará una semana de acontecimientos escénicos con la mejor danza contemporánea como protagonista por toda la ciudad.

Entre los artistas internacionales llegarán a Cádiz los holandeses 2Hoang Dance Company presentando la pieza ‘False Memories’, Primer Premio Masdanza 2022; los No Man’s Land Cia, de Ecuador, Francia y Túnez, con dos funciones de su ‘Me fui con tu nombre’, Premio SóloDos en Danza en Costa Rica en 2020; y la francesa Leïla Ka que pondrá en escena en programa doble las piezas ‘You’re the one we love’ y ‘To cut loose’, ambos estrenos en Andalucía.

Entre otros nombres destacados de la danza nacional, el Festival trae a Cádiz piezas de artistas tan reconocidos como el madrileño Arnau Pérez con el solo ‘Single’, Primer Premio Coreografía Solo Tanz Theater Festival en Stuttgart; el catalán Ángel Durán vuelve a Cádiz en Danza con el site specific ‘Clinch’ en el Paseo de Santa Bárbara, los vascos Ertza presentando la pieza ‘Otempodiz’ candidata en los Premios Max 2023 a Mejor Espectáculo y Mejor Coreografía; como exponente del flamenco escénico contemporáneo llega la malagueña María del Mar Suárez ‘La Chachi’ presentando ‘Taranto aleatorio’; la también malagueña Alessandra García presenta su ‘Mujer en cinta de correr sobre fondo negro’, Premio Max 2022 a Mejor Espectáculo Revelación y Premio Ojo Crítico a las artes escénicas 2022; los vascos Haatik presentarán ‘UR’, pieza que obtuvo cinco candidaturas en los Premios Max 2023; o el dúo formado por Carmen Fumero y Dácil González, Premio Nacional de Danza 2019, presentando la pieza ‘Mutable’.

Otros nombres que podemos destacar en la programación serían: Cía Entremans (Galicia), Elías Aguirre (Madrid), Eva Alonso & Tania Garrido (Madrid), Jesús Benzal (Andalucía), Led Silhouette (Navarra), Chey Jurado & Javito Mario (Extremadura), Societat Doctor Alonso (Cataluña), Héctor Plaza - Kiko López (Comunidad Valenciana), Tania Garrido (Madrid), Colectivo Sin Par (Andalucía), Cía Júlia Godino I Alexa Moya (Cataluña), Sandra Macià (Cataluña) o Dos Proposiciones Danza-Teatro (Andalucía).

Mención especial merecen también las compañías gaditanas El Garaje de Pablo Fornell, Albacalí, y el Conservatorio de Danza Maribel Gallardo que ofrecerán sus últimos trabajos y participarán en la jornada inaugural en la Plaza de La Catedral como es tradicional y como apoyo al tejido local dancístico.

En cuanto a acciones formativas, el Festival ha diseñado numerosas actividades que buscan la especialización, formación de nuevos públicos y el debate en torno a la danza. El Festival comenzará, como cada año, con el taller de danza para toda la familia de la Cia. Albacalí el sábado 10 de junio, a las 10.30 horas, en el ECCO. Se impartirán cuatro master classes, la de María del Mar Suárez La Chachi en el Centro Flamenco de La Merced, y las de Marco D’Agostin, Arnau Pérez y Alessandro Sciarroni que se impartirán en el Baluarte de la Candelaria. El lunes 12 de junio, Javi Casado y Guille Vidal-Ribas ofrecerán una conferencia bailada para escolares en el Gran Teatro Falla; y los días 15 y 16 de junio tendrán lugar las Jornadas Profesionales este año, con un enfoque sobre centros de producción y creación coreográfica en España, Italia y Francia.

En cuanto a las actividades en los propios centros escolares, el artista malagueño Alberto Cortés, acompañado por Luz Prado, vuelve a Cádiz en Danza para presentar en el Carlos III, San Felipe Neri, Santa Teresa, Adolfo de Castro y Josefina Pascual, su obra ‘La Panda’, los días 13, 14, 15, 16 y 17 de junio

En esta línea de implicar a los centros escolares con los Festivales culturales de la ciudad, Cádiz en Danza mantiene en esta edición el proyecto de mediación escolar que pone en contacto el arte con la educación Perceptómetros con tres centros gaditanos. Del mismo modo, desde el año pasado Cádiz en Danza y el FIT, Festival Iberoamericano de Teatro mantienen una pasarela entre ambos festivales gaditanos para compartir propuestas híbridas, acciones y prácticas artísticas que en su hacer vinculan de manera transversal el arte con la educación. En esta línea ambos festivales aúnan esfuerzos colaborando con el CEIP Santa Teresa y Celestino Mutis, Reyes Católicos, Cortadura, Drago y Adolfo de Castro, con propuestas activas, a las que se sumarán formaciones para el profesorado que vincularán competencias básicas del currículum escolar con las prácticas y el pensamiento artístico.

Dónde y a qué precio se pueden comprar las entradas

Las localidades para acudir a los espectáculos programados en el Gran Teatro Falla, el Teatro de Títeres de la Tía Norica y la Sala Central Lechera se pueden comprar en venta anticipada en las taquillas del Gran Teatro Falla o a través de la plataforma online www.bacantix.com. Los espectáculos que se celebran en espacios singulares, o en plazas y entornos públicos, tendrán entrada libre hasta completar aforo.

En el Gran Teatro Falla el precio único es de 10 euros el espectáculo -4 euros en Paraís, con el carné joven-, si bien puede adquirirse un abono para cinco por 30 euros. En la Sala Central Lechera la entrada cuesta 5 euros y 20 el abono para cinco espectáculos. Cinco euros cuesta también el único espectáculo en el Teatro del Títere de la Tía Norica. Por último, hay la posibilidad de adquirir un superabono por 40 euros para todos los espectáculos en sala.

"La consolidación de un trabajo de 20 años"

Cazalilla ha saludado la llegada de “una edición muy especial; ya el año pasado lo fue cuando celebramos su 20 aniversario, pero este 2023 se han consolidado, se han consagrado y se han materializado muchos proyectos y actividades que este festival llevaba sembrando esos 20 años”.

La edil de Cultura y Fiestas ha recordado que Cádiz acogió hace apenas unos días “un evento histórico” como la gala de entrega de los Premios Max “y es de justicia recordar que el Cádiz en Danza tiene que ver de manera muy significativa en que este evento se haya celebrado en nuestra ciudad”.

“Cádiz tiene todos los elementos para ser uno de los epicentros culturales más importantes del panorama estatal por la calidad de nuestros artistas, la variedad y la innovación. Una ciudad tan pequeña pero que genera arte de todo tipo”, ha finalizado.

Por su parte, Montemayor Mures ha explicado que eventos como el Cádiz en Danza “nos ayudan a desestacionalizar el turismo y por ello es tan importante que este festival siga creciendo, atrayendo cada vez a más público”. En concreto la Delegación de Turismo colaborará con el patrocinio de seis espectáculos y también de las segundas Jornadas Profesionales de Danza, que se celebrarán el 15 y el 16 de junio en la Casa de Iberoamérica con la presencia de investigadores y profesionales nacionales e internacionales..

El Festival Cádiz en Danza es una iniciativa de la Delegación Municipal de Cultura y Fiestas y la Delegación Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz, con la colaboración y el apoyo del Instituto Italiano di Cultura di Madrid y del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo, en el marco del Programa Tempi di Danza bajo los auspicios de la embajada de Italia en Madrid.

El Festival Cádiz en Danza pertenece a la Red de Festivales Acieloabierto, y afianza su colaboración con diferentes Festivales y redes de la danza contemporánea como la Plataforma Andaluza de Profesionales de la Danza PAD, la Plataforma MásDa, Masdanza en Las Palma de Gran Canaria, Certamen Coreográfico de Madrid Pasoa2, Festival Escena Patrimonio, Dansa Valencia, Teatroo L’Ártesal del Prat de Llobregat o Escalante Centro Teatral. Así mismo, se mantiene activa la colaboración con la Red Española de Teatros Públicos.