Trabajadores del servicio de Socorrismo de Playas de Cádiz han denunciado discriminación laboral, insultos, comentarios ofensivos e incluso homófobos por parte de un coordinador del servicio y de su pareja, también coordinadora.

Una de las trabajadoras asegura que lleva tres años aguantando el mal trato por parte este coordinador, pero la gota que colmó el vaso ocurrió hace unos días, al inicio de la temporada alta de playas, cuando estando en el módulo de La Caleta pidió mascarillas para ella y su compañero, respondiendo el responsable que para el trabajador, sí, "pero ella que se ponga las bragas de su novia en la cara". Este comentario lo hizo delante de varios compañeros.

Tras este incidente, tanto la afectada como un enfermero de Cádiz 2000 que estaba presente en ese momento enviaron un informe a la empresa exponiendo la situación. Esta trabajadora afirma que se reunió con una de las responsables de la empresa municipal que gestiona los servicios de playas, que le ha asegurado que le van a llamar la atención al coordinador y que ella no volverá a sufrir comentarios de este tipo; pero a esta socorrista no le parece suficiente y teme que su superior tenga todo el verano la misma actitud. "Si estos comentarios los hace un trabajador, estoy segura de que lo hubieran sancionado", sentencia.

Sostiene que ella no es la única que recibe un trato vejatorio y sufre los comentarios ofensivos de este coordinador o de su pareja. Afirma que -sobre todo él- busca un punto flaco en los empleados para centrar sus insultos. "Ya estamos muy cansados del trato que tienen hacia los trabajadores, porque además de los comentarios ofensivos, tienen actitudes de discriminación laboral con determinadas personas. Nos amarga el verano siempre a los mismos. Todos los días llegamos al trabajo pensando: ¡A ver qué nos encontramos hoy!", manifiesta esta socorrista, quien asegura que varios compañeros han entregado informes a la empresa denunciando la discriminación laboral que están sufriendo, "pero parece que la empresa se ha desentendido".

Otro trabajador del servicio de Socorrismo de Playas corrobora todo lo que cuenta su compañera. Él es uno de los que ha entregado por escrito un informe a Cádiz 2000 por el acoso que lleva sufriendo desde el verano de 2018. Asegura que en su caso, llegaron a hacer un parte falso contra él. Reconoce que otros trabajadores no han trasladado su situación a la empresa por miedo a represalias.

"No entendemos por qué se comportan así, se ha creado un mal ambiente de trabajo por culpa de estas dos personas. A mí me encanta mi trabajo y me gusta hacerlo bien, pero ya voy sin ganas por culpa de estos coordinadores. Poco a poco se han ido enfrentando con la mayoría de los trabajadores", expresa este empleado de las playas de Cádiz, quien cree que en el servicio de Socorrismo "estamos trabajando muy bien, porque somos un buen equipo". Por eso, insiste: "No entiendo por qué están actuando así".