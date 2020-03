Los centros de salud del distrito sanitario Bahía de Cádiz-La Janda y los servicios de urgencias, siguiendo las indicaciones marcadas por el Ministerio de Sanidad, están restringiendo el acceso de los ciudadanos, como ya se estaba haciendo en los hospitales, para reducir la probabilidad de transmisión del coronavirus. En concreto, están informando a sus usuarios de que "se limita a una sola persona el número de acompañantes permitidos para los pacientes que, por sus circunstancias personales, lo requieran".

En alguno de los centros de salud se han llegado a colgar carteles indicando a la población que no acuda ni permanezca en los centros sanitarios si no es imprescindible; incluso pedían a los usuarios no acudir al centro para renovar la medicación: "Pida cita y su médico se la renovará", recogía uno de los carteles, añadiendo que "un gran número de consultas son por motivos banales y por tanto innecesarias, utilice el sentido común y no acuda al centro de salud". Asimismo, recomendaban llamar al número de teléfono 955 545 060 para cualquier consulta sobre el coronavirus y no acudir al centro de salud.

El distrito también está difundiendo en sus redes sociales información al respecto. Así, en sus perfiles ha colgado un cartel con información sobre qué es el coronavirus, los síntomas más comunes de la enfermedad, las medidas que deben seguir los ciudadanos para no infectarse y lo que hay que hacer si se tienen síntomas. El cartel se acompaña del comentario: "Si tienes fiebre, tos continua o dificultad para respirar y ademas acaba de llegar de un viaje a las zonas de riesgo o ha estado en contacto con algún caso de infección comprobado por coronavirus, quédese en casa para no contagiar a nadie mas y llame a Salud Responde al 955 54 50 60. Le dirán por teléfono lo que tiene que hacer. No acuda al centro de salud ni al hospital".