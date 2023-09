Cádiz es el centro de las miradas en el Día Mundial del Turismo

Hace muchos años que Cádiz, tan de moda, celebra a diario su Día del Turismo. Pero este miércoles, con motivo de la celebración mundial, lucía especialmente bonita, coqueta ella, sabedora de que muchas miradas se iban a posar en sus encantos. Era como para sonrojarse. La observaban desde arriba de un autobús rojo de dos plantas, desde las bicicletas de la ruta cicloturística o a pie de calle con innumerables visitas guiadas. Las actividades programadas por el Ayuntamiento apuntalaban a las iniciativas privadas y a la llegada de dos cruceros. Uno de ellos, el Silver Nova, de ultra lujo, invitaba a no bajar a ver Cádiz. Pero ella es una tentación tan cercana que muchos turistas sucumbieron.

Los de la empresa Animarte montaron su película en las escalinatas de la Catedral para explicar cómo el comercio con América transformó la ciudad. Un Cristóbal Colón muy particular comentaba a la concurrencia que trajo de las Indias “el producto alimenticio al peso más caro del mercado”. ¿Cuál es? El público no atinaba. El aceite no, que es de por aquí. Las papas eran de allí, pero no son tan caras. La respuesta descolocó a los que participaban en esta ruta: las palomitas del cine. Ah, y el tomate también lo trajo el descubridor desde América. El nombre del brick mostrado lo evidenciaba: Orlando.

Más allá de las bromas, la historia de los viajes de ‘Cristoba, bien nos diste coba’ dieron paso al florecimiento de Cádiz a comienzos del XVIII, cuando Felipe V, que “mucho duró antes de sucederle el rey actual, el VI”, decretó, el 12 de mayo de 1717, el traslado a Cádiz de la Casa de Contratación de las Indias después de dos siglos afincada en Sevilla. Y de ahí enlazaron con la construcción de la Catedral, que en ese momento contaba con una larga cola de turistas. En la plaza apenas quedaba una mesa libre y eran las doce del mediodía.

La ruta municipal ‘Siglo de Oro en Cádiz’ se afianzaba ante el Bar Terraza con alusiones al arquitecto de la seo, Vicente Acero, que se inspiró “en Italia”, según precisaba la guía. Ya en el embudo de Compañía un grupo de franceses se mostraba muy atento al escaparate de la tienda Kiki, espacio erótico, que enseñaba juguetes sexuales y un gran pene de peluche.

Más rutas en la plaza de las Flores, donde una guía ensalzaba la figura del romano (de Gades, Gades) Lucius Junius Moderatus Columella, Columela para los amigos, allí representado en forma de estatua. Un influencer de hace dos milenios en materia de agricultura que ya por entonces escribía sobre cómo hacer aceite de oliva de calidad, que no estaría tan caro como ahora.

Otro guía explica que allí, ante el edificio de Correos, sonarán las coplas el próximo febrero, aunque la banda sonora tras sus explicaciones la ponían tres virtuosos de la guitarra junto al puesto de Pecino tocando el ‘Sultans of Swing’ de Dire Straits ante un numeroso público. Hubo tiempo para consejos imprescindibles. Una guía alertaba: “Si luego coméis pescaíto frito pedidlo en cartucho en la barra y no en plato, que se notará a leguas que no sois de Cádiz”.

La otra ruta municipal, dedicada a las ‘Gaditanas inolvidables’, hacía parada en El Palillero. Allí, la protagonista era María Antonia Montenegro, cantante de ópera y empresaria de los teatros Principal (lo que hoy es el Centro Integral de la Mujer) y El Balón a mediados del siglo XIX. La comitiva, integrada especialmente por gaditanos, se dirigió a la calle Rafael de la Viesca, donde la romántica Frasquita Larrea organizaba sus tertulias literarias en el Cádiz de las Cortes.

Mañana y el otro y el siguiente y hasta el infinito seguirán llegando visitantes a Cádiz, pero este miércoles sabía ella que el Día Mundial del Turismo es como los domingos antiguos, cuando era obligado arreglarse.