"Cádiz debe de apostar por un servicio público de alquiler de bicicletas"

Cádiz cuenta con un carril bici con un poco más de 24 kilómetros de distancia que van desde la entrada de la ciudad en la Zona Franca hasta la zona de la Alameda junto a la punta de San Felipe, y que rodea el perímetro de la ciudad. Pese a que su extensión parezca la adecuada, si se compara con los cientos de kilómetros de carretera, se puede observar que se quedan un poco cortos. Sobre todo en cuanto a las conexiones del carril con las vías de deseo. Estos son aquellos tramos que deben de coger los ciclistas o peatones para llegar a un punto clave, saliendo a la calzada. Y muchos, por miedo a la carretera, siguen por la acera, incumpliendo la normativa.

Dos miembros de la Asamblea Ciclista de Cádiz cuentan cuáles son esas vías de deseo peor conectadas. Por ejemplo, la de Cuesta de las Calesas con la calle Lázaro Dou es una de las vías las más demandadas por los ciclistas, ya que no hay nada entre esa zona del carril bici y la Plaza de San Juan de Dios.

Otra de las zonas afectadas está en las Puertas de Tierra para ir Bahía Blanca. Desde la asamblea aseguran que "con estar cinco minutos allí se puede ver la cantidad de bicis y patinetes que cruzan a la zona". La implementación de un carril bici en la zona es imposible, por eso creen que la solución está en darle la prioridad a las bicicletas y patines sobre los coches ya que es una zona de mucho tráfico.

Otra de las denominadas vías de deseo es la conexión del final del carril bici con el restaurante El Chato. Junto a las vías de tren hay un carril de tierra por el que se podría alargar el carril bici y que este llegase hasta la venta ya que no existe una conexión segura con la venta. Otro punto negro es la Punta de San Felipe Neri. El carril bici actual no se adentra en la punta y con motivo de las obras que se van a realizar allí se pretende prolongar la senda ciclista hasta dicha zona.

Las obras de la avenida de la Sanidad Pública

A comienzos de año comenzaron las obras en el carril bici de la avenida de la Sanidad Pública. Estas obras no se empezaron por mal estado sino porque "el diseño escogido era malo". No había prácticamente diferenciación entre el carril bici y la acera, lo que generaba que muchos peatones invadiesen la vía ciclista.

Además, han aprovechado para cambiar el firme, ya que era de losa y ahora será de pavimento, como en el resto de la ciudad, que ayuda a la rodadura de bicis, patines o sillas de ruedas. También han incluido la banda podotáctil que caracteriza al carril bici de la ciudad y que ayuda a las personas con discapacidad visual a diferenciar el acerado del carril bici.

A su vez, en algunos tramos en los que había conflicto entre peatón y ciclista debido a las paradas de autobús, con la obra se ha optado por poner dichas paradas sobre el cajón de la misma y así ensanchar la acera y que el peatón no se vea obligado a invadir la vía ciclista.

Incentivar el uso de la bicicleta

Desde la asamblea consideran que se debe de incentivar la movilidad activa, ya sea andando o en bicicleta. No sólo porque reduce la contaminación sino también por los grandes beneficios de salud que conlleva. Por ejemplo, ayuda a disminuir el colesterol y el azúcar, al pedalear el ritmo cardíaco aumenta lo que provoca que la presión sanguínea decrezca, genera endorfinas y quema calorías.

Aseguran que "pese a que estamos sólo al inicio y hay cosas que se pueden mejorar, la ciudad cuenta con una vía ciclista top". Como medidas para incentivar el ciclismo piensan que "hay que fijarse en la ciudad de Sevilla e instalar un servicio público de alquiler de bicicletas con los fondos Next Generation". Añaden que "en Sevilla gracias al sistema de alquiler el uso de la bici aumentó de forma exponencial". Un servicio público de alquiler beneficia a todos aquellos que no se pueden permitir tener una bici en casa debido al espacio que ocupan. Además, este servicio favorecería a la intermovilidad y al turismo 'sobre ruedas'. Otra de las mejorías que ven necesaria es el aumento de aparcabicis ya que la ciudad no cuenta con un gran número de estos y muchos de ellos se encuentran caídos.

En cuanto al estado de la vía estiman que "se encuentran en buen estado". Sin embargo, abogan porque "el carril bici en lugar de estar pintado de verde, que además atrae a los peatones, si fuese del mismo material que la calzada drenaría mejor el agua con la lluvia y el coste de mantenimiento sería menor ya que no habría que pintarlo con menor frecuencia".

Las vías peatonales, los patinetes y las bicis

Como bien indica la pirámide de la movilidad, la prioridad en cuanto a la configuración de los espacios públicos urbanos y políticas de movilidad es siempre del peatón. Más aún, si cabe, en las vías que son exclusivamente peatonales.

Sin embargo, las calles del centro sufren cada día los patinetes que van a grandes velocidades por el acerado. La librería Jaime, situada en la calle periodista Emilio López, es uno de los locales que lo sufren. Según uno de los trabajadores "cualquier día va haber una desgracia, no es normal lo rápido que van. Además, se piensan que son los dueños de la calle y les da igual todo".

Los miembros de la asamblea piensan que "el gran problema está en que no multan, pese a que hay una ordenanza que prohíbe la circulación de bicis y patinetes por la acera les da igual. Además, les da igual que sean vías peatonales que van lanzados". Añaden que "ellos se creen que hasta que la policía no se ponga a multar de verdad o haya una desgracia la gente seguirá igual".