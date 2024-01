El Equipo de Gobierno denuncia que el teléfono Alerta 24 Horas lleva más de cinco años sin funcionar

El teléfono del Servicio de Emergencia 24 horas para casos de Violencia contra la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, llamado antes de 2015 Teléfono Alerta 24 Horas, lleva más de cinco años sin funcionar de la manera en la que se había diseñado para dar prioridad absoluta a las situaciones de violencia machista en la central de Policía Local.

Cabe recordar que este teléfono (900 21 21 30) podía ser marcado durante las 24 horas todos los días del año por cualquier mujer que estuviera en una situación de violencia machista y esa llamada tenía absoluta prioridad en la centralita de la Policía Local a través de un programa informático que alertaba de dicha llamada con unos avisadores luminosos y acústicos.

Gracias a ello, el agente que estaba en la centralita podía saber de manera inmediata que estaba ante una situación de este tipo y se le daba absoluta prioridad sobre cualquier otra llamada entrante. Una vez que se valoraba la situación y si se veía que se estaba ante un posible caso de violencia, se activaban todos los protocolos del Programa Alerta de la Fundación Municipal de la Mujer.

Hace más de cinco años el anterior equipo de Gobierno decidió no renovar el mantenimiento de estos dispositivos, lo que provocaba que la llamada a través de ese teléfono no tenía prioridad y no se podía identificar como tal.

La concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Cádiz, Virginia Martín, ha lamentado esta situación “porque además se hizo ocultándolo a la ciudadanía, ya que no se informó de que el Teléfono Alerta perdía ese carácter de absoluta urgencia”, de manera que en la centralita de Policía Local no se podía discriminar las llamadas que se realizaba al 900212130 y podía darse el caso de que una mujer en peligro inminente tuviera que esperar si coincidía con otras llamadas al 092.

A Martín le llama la atención que “el partido que gobernó durante ocho años y que daba tantas lecciones de feminismo, no se conformara con cambiarle el nombre al programa Alerta —en un intento pueril de borrar la labor realizada en la lucha contra la violencia machista desde hacía años— sino que además no tuvo el más mínimo problema en dejar de invertir en el mantenimiento en esos dispositivos que daban sentido al Teléfono Alerta del Teléfono Alerta y, de este modo, pusieron en peligro a las mujeres”.

Martín ha añadido que “la lucha por las mujeres, y más las que están en una situación de vulnerabilidad, se demuestra con hechos”. De este modo, ya ha anunciado que en los presupuestos que se están terminando de elaborar se va a poner una partida para que se pueda habilitar de nuevo el dispositivo que da prioridad en centralita al teléfono Alerta, que supone un medio más de protección para las mujeres ante la lacra de la violencia machista.

Esta medida se suma a los cursos de formación que están recibiendo muchos agentes de la Policía Local en estas últimas semanas sobre esta materia para que puedan actuar de una manera más eficiente en estos casos.