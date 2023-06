CCOO denuncia el permanente retraso en la retirada de amianto de los colegios de la provincia

Según denuncia CCOO en un comunicado, existen en la provincia de Cádiz al menos 14 centros educativos públicos con amianto en sus instalaciones, un material que, según se había comprometido la Delegación Territorial de Cádiz, debía haber retirado hace ya más de dos años. No obstante, según informa CCOO, esta retirada se viene posponiendo permanentemente. Para Sebastián Alcón, Secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Cádiz, “la Agencia Pública Andaluza de Educación de Cádiz, APAE, responsable de gestionar esta retirada, no está haciendo efectivas estas actuaciones lo que supone una dejación de funciones que pueden afectar a la seguridad y salud de trabajadores, de alumnado y de toda la comunidad educativa en su conjunto.”

Desde CCOO se critica que, tras los periodos de vacaciones de verano, Navidad y Semana Santa transcurridos en estos más de dos años, momentos en los que la Administración se había comprometido a retirar este amianto por ser periodo no lectivo, “este material sigue sin eliminarse, lo que supone una situación de riesgo permanente que ya es más que inaceptable.”

Alcón denuncia que el Comité de Seguridad y Salud Laboral de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la provincia de Cádiz no se reúne desde febrero de 2022 y que ya el 17 de marzo de 2021 elaboró un listado de centros públicos de nuestra provincia con amianto. “A pesar de que desde CCOO hayamos solicitado el pasado abril a la Delegación Territorial que reúna con urgencia este comité, algo que ha pedido igualmente la Junta de Personal no docente de la Delegación de Cádiz, este órgano sigue sin reunirse,” afirma Alcón.

CCOO considera grave esta situación en tanto que “la Administración Educativa está buscando justificar su no actuación con la excusa de que no haya peligro a raíz de las mediciones de partículas en el aire que pretende que se hagan en estos centros, obviando que altas temperaturas o posibles lluvias torrenciales pueden difuminar estas partículas, especialmente de las techumbres o de zonas a la intemperie, aunque no sólo.”

La central sindical exige una actuación urgente e inmediata de la Delegación Territorial de Educación de Cádiz “durante este verano aprovechando que es periodo no lectivo y que por tanto no hay alumnado en los centros, para actuar de una vez por todas y eliminar este material tan peligroso. Además, Alcón demanda la reunión urgente del Comité de Seguridad y Salud Laboral de la Administración Educativa de la Delegación Territorial en Cádiz. Porque este tema es de extrema gravedad.