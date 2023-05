Bruno García (PP): "La pérgola de Santa Bárbara es el símbolo de la dejadez de Kichi"

El candidato a la Alcaldía de Cádiz por el Partido Popular, Bruno García, no se plantea tirar la pérgola De Santa Bárbara como ha apuntado su colega en Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz. Este equipamiento se inauguró poco tiempo antes de las elecciones municipales de 2015 con el Gobierno de Teófila Martínez, del que formaba parte el cabeza de lista popular y tuvo un coste de 1,5 millones de euros, financiados en un 80% por la Unión Europea.

Bruno García ha sido categórico este miércoles a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa: "La pérgola es el símbolo de la dejadez de Kichi, de su gobierno y también de David porque ha participado en su gobierno".

García considera que el actual alcalde "recibió un patrimonio de la ciudad entero, que le podía gustar más o menos, pero tenía la obligación de cuidarlo y han tenido ocho años para hacerlo". El candidato popular lamenta que "cuando la recibieron tuvieron dos años de garantía para resolver lo que hubieran querido y, al final, lo que han hecho es dejarla caer".

Bruno García advierte de que "quisieron que la pérgola de Santa Bárbara fuera un símbolo del gobierno anterior y al final lo ha sido de la dejadez de lo que no han hecho".

Este ha ahondado en que "el Ayuntamiento tiene que cuidar todo el patrimonio, te guste o no" y ha recordado que en ella estaban previstos espacios para distintas entidades e incluso una biblioteca "pero han preferido dejar caer la pérgola".

Por ello, desde el Partido Popular no se plantea tirarla "y lo que vamos a hacer con ella, y con otras tantas cosas en Cádiz, va a ser arreglarla".

Este equipamiento entraba dentro del acuerdo urbanístico con la Universidad de Cádiz, "pero ésta no quiere recibirla hasta que no este arreglada". Por ello, ha dicho que si resulta elegido alcalde para los próximos cuatro años "buscaremos las fórmulas y los acuerdos para arreglar los problemas y tratar de encontrar soluciones hasta el último momento. Lo que no vamos a dejar caer las cosas".

Así, por último, ha resaltado que la obligación del alcalde "no era visualizar que el anterior gobierno era malo sino arreglar los problemas y han generado un problema mayor".