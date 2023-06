Bruno García confirma su intención de sentarse con Derechos Humanos por sus propuestas para las personas sin hogar

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha expresado esta mañana su intención de recibir el comunicado de la Asociación Pro Derechos Humanos sobre las personas sin hogar y también su disposición a mantener una primera reunión con esta entidad para abordar "uno de los grandes temas" de su equipo de gobierno: "Mi intención rotunda es quedar con ellos en los próximos días. Hay muchas peticiones de muchos colectivos y estamos intentando compaginar el poder atender todas las necesidades a la vez que el Ayuntamiento tiene que avanzar. Se produce un efecto de que todas las cosas que se tenían que firmar se concentran en el alcalde y eso hay que dedicarle tiempo".

"El tema de las personas sin hogar -señala el alcalde- es uno de los grandes temas que va a ocupar a este ayuntamiento, me gustaría y espero que no se actúe con demagogia, vamos a intentar ser muy sensibles, muy humanos, vamos a intentar dar soluciones a algo que es muy difícil darle soluciçon. Vamos a intentar hacer todo lo posible".

Desvela el alcalde que ya han hablado con la asociación de vecinos del bario de la Viña, que tiene "una presencia importante de sin hogar. No tiene una solución fácil. Se ha dado un paso importante con el Centro Fermín Salvochea".

"Yo he dicho que quiero hacer otro albergue, pero no busquemos en el albergue la solución a todo ni busquemos una solución inmediata porque no la hay. Lo que se trata es de poner sobre la mesa medidas y acertar, y si la APDHA y otras asociaciones y hermandades, si cada uno ponemos un poco de la solución, me comprometo a trabajar en esa solución", explica García.

El nuevo regidor gaditano puntualiza que no puede afirmar que va a solucionar el tema de las personas sin hogar en la capital: "Esa no es la realidad, sino que vamos a tratar de multiplicar esfuerzos. Voy a sentarme a hablar con la APDHA para hablar de estos temas y de otros que en algunos coincidimos y en otros no coincidimos y a ellos les pasará igual conmigo".

Recuerda el alcalde que en sus primeros días de gobierno se han encargado del plan de choque de limpieza y de la seguridad en las playas, con el regreso de la Policía Local, y que los temas sociales serán también abordados próximamente.