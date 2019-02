Bailando por la inclusión social

Hace cuatro meses Rita Serghini y Paco Rey, padres de Marcela, una niña de 9 años con displasia espondiloepifisaria congénita, comenzaron una campaña para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad. Este sábado han convocado una nueva actividad gratuita con la que buscan la implicación de los gaditanos. En este caso se trata de una flashmob de zumba en la plaza de España, delante del monumento de la Constitución, a partir de las 11.30 horas.

'Just Say Hi y Zumba Fitness unen sus fuerzas. Bailamos por la inclusión' es el lema de este evento abierto a toda la ciudadanía y donde no es necesario tener nociones sobre esta disciplina deportiva. Fue Belén Núñez, monitora de Zumba Fitness en Cádiz, quien se ofreció voluntaria para impartir una master class y poder, de esta forma, participar en la campaña. "Nos pareció una buena idea para promover la inclusión social, demostrar el poder de la comunidad e incluir a las personas con capacidades diferentes, además de poder pasar un rato divertido", explica Rita.

Esta es una de las muchas iniciativas que los padres de Marcela llevan realizando desde el pasado mes de octubre. Ya han acudido a tres colegios públicos de la capital y se trasladarán a otros tres para dar a conocer la historia de su hija y concienciar sobre la importancia de respetar la diversidad. "Está siendo una experiencia totalmente transformadora que nos une a todos: a nuestra familia, a los padres y a los alumnos. Es muy bonito todo lo que ha sucedido hasta ahora", afirma Rita.

Por ello, quieren seguir adelante con la campaña 'Just Say Hi' y están organizando un festival para finales del mes de abril del que formen parte asociaciones de Cádiz que cuenten su trabajo y se acerquen de esta forma a la sociedad. "También habrá actuaciones musicales, por lo que será una jornada educativa, lúdica y reivindicativa".