“El Ayuntamiento de Cádiz debe liderar la recuperación del Castillo de San Sebastián”

En la degradación de la muralla hay dos tipos. Por una parte, el propio envejecimiento provocado por el paso del tiempo (el parón de estos años no se percibe en este caso en la muralla que queda por tratar), y los daños provocados por inestabilidades puntuales que, no vistas desde el exterior y por ello difíciles de localizar, pueden provocar el colapso de una parte de la muralla.

Desde Costas se deja claro que "si el Ayuntamiento no lidera esta actuación, no se va a tocar nada" , con todo lo que supone en cuanto a una infraestructura necesitada de forma urgente de obras. "Es inadmisible las condiciones en la que está, cuando debería de ser el buque insignia de la ciudad, como ocurriría si estuviera en otra zona", se lamenta Poullet que recuerda la existencia de muchos fondos europeos a los que se puede acudir para obtener dinero para las obras.

Es esa "anomalía" la que hace que Costas no pueda garantizar si afrontará la financiación de los trabajos incluidos en la segunda fase, aunque sí se va a aprovechar el tiempo para redactar los correspondientes proyectos ya que lo que ahora va a ejecutarse se alargará hasta ya entrado 2023 . Habrá tiempo para presionar al Ministerio de Cultura, tan reacio a la hora de invertir en la ciudad de Cádiz.Pero la responsabilidad por este patrimonio histórico no se queda en Cultura. Si se reanudan las obras en las murallas, nada se sabe aún sobre qué va a pasar en el Castillo de San Sebastián.

“Me da pena y me agobia ver el potencial brutal desaprovechado de la fortificación”

"A mi me da pena, me agobia ver el potencial brutal que tiene el Castillo de San Sebastián y como está desaprovechado y después veo en otras ciudades como se explota y cuida este patrimonio. Parece que nosotros siempre estamos a la cola", se lamenta Patricio Poullet cuando se le pregunta sobre su estado de ánimo ante el estado de las murallas y del Castillo, él que lleva años defendiendo una actuación decidida sobre esta parte de nuestra historia. "Yo me siendo corresponsable. Ya me gustaría ir a Madrid y traer 20 millones de euros para estas obras. Pero lo cierto es que si alguna administración ha hecho algo ha sido la de Costas".

En este sentido, y aunque está fuera de sus competencias, ha realizado inversiones millonarias en los últimos años, hasta que se chocó con los problemas para sacar un nuevo presupuesto en el primer gobierno de Pedro Sánchez, y en el olvido posterior cuando se aprobaron las cuentas.

La presión mediática y la municipal ha sido esencial y ha acabado por servir de apoyo al trabajo que venía realizando Poullet en Madrid en los últimos años.

Pero la recuperación de las murallas no se limita a la zona de costa. El recinto interior también necesita de fuertes inversiones. El Ayuntamiento acaba de iniciar los trabajos en la zona del torreón del frente de Puerta Tierra, donde se habilitará un centro de interpretación, arreglando también el paseo superior.

En manos municipales está también terminar de arreglar la fachada posterior del baluarte de San Roque (la zona marítima la hizo Costas hace unos años), al igual que la restauración de todo el borde amurallado que da a la estación y al futuro parque de la Cuesta de las Calesas. Y junto a ello actuaciones pendiente en San Carlos y en otras bóvedas.