El Ayuntamiento de Cádiz reclama más trenes, autobuses interurbanos y precios bajos

Los menos de 2 kilómetros cuadrados de superficie del casco histórico de Cádiz es el límite que hay para acoger a sus más de 30.000 habitantes, a quienes trabajan en intramuros pero residen fuera del mismo, a quienes acuden para realizar compras o gestiones administrativas y a los cientos, y miles, de turistas que este verano optan por veranear en la capital.

Todo ello supone que buscar un aparcamiento libre sea complicado, como viene ocurriendo desde hace décadas en esta ciudad. La demanda sigue siendo superior a la oferta, lo que no impide que estacionamientos como el ubicado en el muelle Ciudad tengan plazas sin ocupar durante buena parte de estos días, y que en los últimos años se hayan incrementado en 900 las plazas nuevas habilitadas por el municipio.

Esta afluencia de coches debería de ir menguando a medida que se vayan poniendo en marcha los planes de movilidad sostenible desde el Ayuntamiento, y que son exigidos tanto desde el Estado como desde la propia Unión Europea a través del Plan de Resiliencia elaborado como salida a la crisis provocada por la pandemia.

"Cuando el modelo de movilidad se centra en el coche privado, se tiende al colapso porque nunca habrá aparcamientos suficientes para atender a la demanda, y más en una ciudad como Cádiz, que es casi una isla totalmente urbanizada y con una de las densidad de población más altas de Europa", constata el teniente de alcalde de Movilidad Urbana, Martín Vila.

Frente a las medidas que se irán poniendo en marcha en el casco antiguo, como continuación a la implantación de las nuevas zonas verde, naranja y azul de aparcamiento en superficie, Martín Vila considera que la ciudad ya dispone de una red de estacionamientos subterráneo lo suficientemente amplia para las necesidades existentes.

En este sentido, además de mencionar la baja ocupación de algunos de los aparcamientos ubicados en la zona portuaria, destaca como en plena temporada estival "equipamientos que funcionan en Puerta Tierra tienen todos los días muchas plazas libres", encontrándose a escasa distancia, tanto andando como en el autobús urbano, del centro histórico.

Aquí se plantea la necesidad por parte de EMASA de instalar paneles informativos, en los accesos a la ciudad, con indicaciones que aporten datos del grado de ocupación de los subterráneos de la ciudad, tanto los públicos como los privados que se presten a ello. Ello facilitará el reparto de este tráfico y evitará la entrada a intramuros buscando plaza de forma infructuosa si no la hay.

Pero más allá de ello, Martín Vila considera prioritario reforzar de forma más que notable los trenes de Cercanía y Media Distancia y los autobuses interurbanos. "Estos medios deben ser la alternativa ante el uso del vehículo privado. No es normal que con la pandemia las frecuencias hayan bajado, con menos posibilidades de desplazamiento. No es normal que a las diez de la noche ya no funcionen ni trenes ni autobuses interurbanos. Y, sobre todo, lo que no es normal sino inverosímil es que cueste menos dinero ir en coche privado a Jerez que lo que vale ir en tren o en autobús".

Se asume que si no se solventa este importante déficit “no se solucionará el problema estructural de las comunicaciones con la capital gaditana”. En este sentido, el Ayuntamiento sigue insistiendo ante el Consorcio de Transportes y la compañía ferroviaria de la necesidad de ampliar servicios, horarios y, sobre todo, rebajar las tarifas.

En manos del Ayuntamiento está otro ‘debe’ en la movilidad urbana: la mejora del servicio del transporte urbano. La elaboración del pliego del nuevo concurso de este sistema público acumula años de retraso. La intención es que el documento esté listo el próximo septiembre.