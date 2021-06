La apuesta ciudadana por el transporte público en Cádiz

"La reducción de la movilidad en automóvil no debe contemplarse meramente como una consecuencia, posible o no, de la aplicación de las medidas en el Plan sino que debe ser un objetivo prioritario del Plan y trasladarse a medidas específicas".

Bicicletas y movilidad accesible

La propia peculiaridad de la Bahía, con grandes zonas de marismas, y el incremento de la red de carreteras en los últimos años dificulta el desarrollo de una red ciclista interurbana eficiente. Proyectos como la conexión entre Cádiz y San Fernando lleva en lista de espera desde hace años, planteándose incluso antes del inicio de la construcción del carril bici en la capital, ya casi concluido.

Para Plataforma todos estos problemas “suponen un factor de discriminación social, al no contribuir a la movilidad autónoma de las personas que no pueden o no quieren conducir o tener un automóvil”. Se destaca que el 41% de la población de la provincia de Cádiz no tiene carnet de conducir, mientras quienes están dentro de los grupos de edad que no pueden desplazarse andando o en bici suponen el 10%.

Se reclaman acciones que favorezcan a estos colectivos y entre las propuestas que se presentan se incluye la creación de una vía reservada para ciclistas y peatones en el puente Carranza, una propuesta ya presentada sin éxito al Ministerio de Fomento y que ahora se pide se incluya en el Plan de Transporte Metropolitano.

"De nada sirve poseer una flota de autobuses adaptada al 100% (que es lo que se reclama que se consiga) si los pequeños espacios de intercambio modal, las paradas, no se encuentran bien ubicadas", se destaca desde la Plataforma. A la vez se exige "una accesibilidad integral que permita a las personas con discapacidad la movilidad de modo autónomo e independiente".

Junto a ello, se considera importante todo lo relacionado con la información, señalización y TICs, elaborado todo con un diseño “basado en un lenguaje fácil y que sea accesible a toda la población”