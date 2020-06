“Ayuntamiento y Junta deben cerrar un acuerdo y empezar por construir vivienda asequibles en sus fincas”

"Ahora mismo está todo absolutamente parado. En el Ayuntamiento, en la Junta y en las administraciones en general. Se debería llegar a un acuerdo entre las dos partes para encontrar soluciones a esta emergencia habitacional que padecen miles de personas en nuestra ciudad. Empezando por las fincas y solares que son de su propiedad: Santiago, 11; Barrocal, 13; San Juan Bautista de la Salle, Vea Murguía, San Francisco con Marqués de Valdeíñigo... Pueden ser entre quince o veinte edificios... Y aprovechar los fondos Edusi y las ayudas que vengan de Europa por paliar los efectos de la pandemia para una oficina de atención a los miles de vecinos afectados..".

"Se ha dicho que habrá ayudas al alquiler por el covid-19, pero se debían haber publicado el día 1 de junio. Parece ser que se han aplazado al día 15. Y viendo los requisitos que se piden, tenemos muchas dudas de que los vecinos afectados tengan capacidad para solicitarlas en tiempo y forma. Se pide que sea de manera telemática, pero muchos tienen dificultades para acceder a internet. Es imprescindible que se abra una oficina de atención directa a los vecinos afectados"

"Con el Ayuntamiento hemos tenido un par de videoreuniones durante el confinamiento en la que nos han expuesto las pretensiones que tienen respecto a la proliferación de los apartamentos turísticos, que los defendemos, porque generan empleo, pero no pueden desplazar al ciudadano. Pedimos que exista un equilibrio. De hecho se hizo un estudio y se vieron cuales son las zonas más afectadas, con el casco antiguo a la cabeza. Pero hasta ahora no se ha tomado ninguna medida" [...]

"Se pretende aprobar, según nos dijo el concejal de Urbanismo, una modificación del Plan General para acotar estos apartamentos turísticos, pero no hemos participado en su redacción y no sabemos cómo se hará... La supuesta participación se retrotrae a épocas anteriores, cuando se limitaba a la presentación de alegaciones... eso no es participación. La concejala de Vivienda nos informó de la modificación de la ordenanza del alquiler justo, que no ha sido efectiva durante estos cuatro años que lleva en vigor. Los propietarios no tienen confianza en el pago de los alquileres por parte del Ayuntamiento. Mientras, los vecinos se están viendo expulsados de sus viviendas. No se están renovando los contratos de alquiler. Y las grandes fincas que dejan libres las firmas que se están yendo, parece ser que también se dedicarán a fines turísticos" [...]

"No veo que se haya tomado ninguna medida para paliar esta emergencia... a no ser que se consideren como tales estas dos, que llevamos demandando hace mucho tiempo... Preferimos que se rehabiliten edificios antes de que se caigan, pero la ciudad no puede terminar viviéndola sólo el que viene de visita. No queremos que Cádiz se convierta en un parque temático..."