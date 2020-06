“Los alquileres desorbitados están expulsando de Cádiz a la gente joven a Medina”

"La escasez de viviendas en alquiler a precios asequibles es tal en Cádiz capital que hay parejas jóvenes que se están viendo obligadas a buscar, no ya en San Fernando y en Puerto Real, sino en Medina. Están siendo expulsadas allí. Es casi imposible encontrar una casa, y cuando la encuentras, es a un precio desorbitado que no puede asumir ninguna familia media. ¿qué pareja joven con dos niños puede con 800 euros de alquiler?. Además, no suelen estar en buenas condiciones, porque si no, estarían alquiladas a turistas”. Marisa Campos sabe bien de lo que habla. Lleva años asesorando a familias en busca de una vivienda digna, un objetivo que se ha convertido en un imposible en la ciudad de las más de mil viviendas con fines turísticos.

"Hace unos días nos anunciaron la modificación de la ordenanza del programa de alquiler justo y alguna medida más, pero no creo que sean efectivas. La solución es vivienda pública, ya. No se invierte en edificar. Hay uno montón de solares vacíos y sin edificar... No tengo ninguna esperanza en las políticas de la Junta... Además, hay que revisar las condiciones del parque de vivienda pública, de manera que se redistribuyan en función de las necesidades actuales, no las de la primera adjudicación”./ J. M.