El Ayuntamiento de Cádiz comienza a adoptar medidas preventivas con el virus del Nilo Occidental

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Salud, ha enviado un escrito a la Delegación de Medio Ambiente, a la empresa municipal Aguas de Cádiz y a los administradores de finca de la ciudad para que adopten las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación del virus del Nilo Occidental en la ciudad de Cádiz. La concejala de Salud, Eva Tubio, ha enviado un mensaje de tranquilidad, "ya que no se han detectado ningún caso en Cádiz pero eso no significa que no debamos estar preparados puesto que la prevención desempeña un papel fundamental".

Tubío ha asegurado que el término municipal de Cádiz "no está considerado zona de riesgo, cosa que sí lo está el municipio vecino de Puerto Real, por lo que es conveniente adoptar iniciativas que eviten la proliferación del mosquito y aquellos factores que favorezcan su reproducción y presencia de larvas en aguas estancadas y zonas con exceso de humedad".

Entre las recomendaciones que se realizan desde la Delegación de Salud se encuentran la eliminación de las condiciones que faciliten o permitan el desarrollo de larvas o la presencia de mosquitos en las instalaciones, edificios, establecimientos, especialmente en lo relacionado con los parques y jardines, la limpieza viaria, las playas o los espacios naturales.

Además, se recomienda vigilar y cuidar de especial manera el entendimiento de riego y de los métodos de limpieza para evitar el encharcamiento y la acumulación de aguas estancadas así como el vaciado o protección de lugares donde se produzca acumulación de agua.

En cuanto a los parques y jardines, se pide que haya una reducción del riego para evitar la humedad excesiva, si procede, y la utilización de productos fitosanitarios adecuados en las zonas ajardinadas.

Por último, se solicita la realización de una diagnosis de la situación que facilite, cuando proceda, la adopción de las medidas específicas de control necesarias en caso de identificar indicios o presencia de mosquitos (huevos, larvas o adultos).