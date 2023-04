El Ayuntamiento de Cádiz asegura que "llevábamos casi dos años esperando la concesión" del Centro de Actividades Náuticas

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, José Ramón Páez, ha acogido con sorpresa la publicación, por parte de la Junta de Andalucía, de un comunicado en el que anuncia la cesión del Centro de Actividades Náuticas y Campo de Deportes para su integración en el Centro de Deportes Puntales-La Paz.

Páez ha explicado que en el Consistorio aún no consta oficialmente dicha cesión, por lo que sólo puede "esperar y desear que la noticia sea cierta, ya que este es un proceso que iniciamos hace ya casi dos años para que nos concedieran la ampliación de la concesión".

Dicha ampliación "permitiría eliminar el antiguo edificio de Náutica, que está en el Centro Deportivo de Puntales y acogido dentro de una obra inserta en el programa de la EDUSI, y construir un nuevo acceso al Centro Deportivo de Puntales-La Paz, con nuevo acceso al Irigoyen y al Pedro Fernández".

El edil ha recordado que "llevábamos casi dos años esperando esta concesión, que llega ahora justo cuando la EDUSI tiene que finalizar. Esperemos que haya sido una casualidad y no haya habido intencionalidad en este retraso".

Finalmente, Páez ha explicado que "si llegan las autorizaciones a tiempo podremos iniciar las obras, que completarán la rehabilitación del Puntales-La Paz. Y si no, habrá una responsabilidad por parte de la Junta de Andalucía, por no haber sido diligentes y haber tardado demasiado en autorizarnos el inicio de los trabajos". Unas obras que "no podíamos hacer sin esta autorización", ha concluido.

Según el comunicado emitido por el Gobierno andaluz, el Centro de Actividades Náuticas y Campo de Deportes, situado en la plaza de La Barrosa número 2 de Cádiz, será cedido al Ayuntamiento con destino a uso deportivo por un periodo de 50 años, con una superficie de 9.720 metros cuadrados y un valor de parcela de 475.304,72 euros.

Estas instalaciones se integran en el Complejo Deportivo Puntales La Paz, de titularidad municipal, que se compone de instalaciones y dependencias como el Campo Manuel Irigoyen: campo de fútbol y rugby de césped artificial, pista de atletismo de 400 metros, zona de saltos y lanzamientos, pista de skate, el campo de fútbol Pedro Fernández de césped artificial, además del edificio de vestuarios, servicios generales y edificio control a la entrada de la instalación.