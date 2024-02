El Ayuntamiento de Cádiz incumple el acuerdo del servicio de Ayuda a Domicilio, según el PSOE

Apenas unos días ha durado la alegría entre los trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Cádiz. Menos de una semana ha transcurrido entre el anuncio de desbloqueo del conflicto laboral que mantiene la plantilla y la realidad que según el PSOE gaditano se han encontrado en el último momento, cuando se iba a producir la reunión en el servicio de mediación laboral (Sercla).

Según ha denunciado el portavoz del PSOE de Cádiz, Óscar Torres, "el alcalde vuelve a traicionar a las trabajadoras de Ayuda a Domicilio", que habrían anunciado que reanudarán las concentraciones en la puerta del Ayuntamiento y que el miércoles 21 de febrero secundarán el primero de los paros parciales que supuestamente iban a ser desconvocados.

El motivo de este radical y sorprendente cambio de escenario "es consecuencia de las mentiras del equipo de gobierno", según Torres, que ha informado del incumplimiento municipal del preacuerdo anunciado la semana pasada. "Nadie entiende este cambio de postura con un preacuerdo sobre la mesa, que no hace más que perjudicar a trabajadoras y usuarios", ha analizado Óscar Torres, que llega a denunciar que Bruno García ha dejado a las trabajadoras "tiradas" en el Sercla.

"Menos de una semana ha tardado Bruno García, quien decía querer ser el alcalde más social de la historia, en ponerse del lado de la empresa privada y dejar en la estacada a las trabajadoras, incumpliendo un preacuerdo que hasta él mismo había hecho público", ha denunciado el líder de la oposición municipal, que lamenta que la realidad en torno a la Ayuda a Domicilio "es que el alcalde y su equipo están siendo incapaces de dar solución a unas trabajadoras que realizan un servicio esencial entre un sector de la población muy vulnerable".

Nueva insistencia en la municipalización

Ante este escenario, ha pedido Torres al alcalde "que sea valiente, que ponga los intereses de las trabajadoras por encima de los intereses de la empresa y que afronte la municipalización del servicio, tal y como ocurre en otros ayuntamientos cercanos y de diferente signo político". "Es una cuestión de voluntad política, no valen más excusas. O se cree en la municipalización o no se cree", ha trasladado Torres, que ha calificado como “decepcionante” que el Ayuntamiento no sea capaz de ponerse de parte de los trabajadores frente a las exigencias de la empresa concesionaria del servicio. "A la pasividad y la lentitud del alcalde para atender a las trabajadoras para evitar el conflicto, se une ahora el incumplimiento de lo anunciado públicamente", concluye el portavoz socialista.