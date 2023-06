La Autoridad Portuaria está a la espera de recibir el proyecto para la zona de ocio en la Punta de San Felipe de Cádiz

Uno de los proyectos que se ha anunciado en los últimos días es el de la conversión de la actual zona de ocio de la Punta de San Felipe en una más moderna y distinta donde también se utilizaría el paseo superior donde ahora mismo está el botellódromo. La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, señaló que una vez que se ha concedido la concesión administrativa a la empresa que ha presentado la iniciativa, ahora se está a la espera de que presente el proyecto.

Martínez ha recordado que éste es un proyecto que se ha tramitado como se hace siempre que alguien hace una petición de una concesión. Una vez que se hace, se establece un período de exposición pública por si hay alguna empresa más que se presenta. En el caso de que hubiera otro proyecto, la concesión tendría que sacarse a concurso. Lo que ha habido es una alegación que ha sido contestada por el consejo de administración con el visto bueno de la Abogacía del Estado.

La presidenta de la APBC asegura que este proyecto no interfiere en otros que se van a hacer en la zona, como es el caso del aparcamiento en altura que va a ir pegado a la pared que se crea en el desnivel de la actual terminal de contenedores con el Paseo Pascual Pery. Martínez ha explicado que este aparcamiento está contenido en el Plan Especial del Puerto y, hasta que éste no esté aprobado de manera definitiva, no se puede sacar a licitación las obras. Eso permitirá que se peatonalice el Paseo Pascual Pery y los vehículos accedan desde abajo. Este aparcamiento también servirá para darle servicio a la zona de ocio que se va a montar en el futuro y que remodelará todo el inicio de la Punta.