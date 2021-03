Aprobados por unanimidad otros 783.900 euros en Cádiz del Fondo de Contingencia pero con las advertencias de la oposición

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado en la mañana de este martes por unanimidad la autorización al equipo de Gobierno para utilizar 783.900 euros del Fondo de Contingencia para un nuevo paquete de ayudas directas a los autónomos de la ciudad por los efectos de la pandemia del Covid. Hasta ahí todo normal porque todos los grupos de la oposición desde el inicio ya mostraron su predisposición a que esta propuesta saliera adelante.

Sin embargo, para que Gobierno local llegara a la meta el camino no se lo ha puesto nada fácil. Todos los que participaron como portavoces de la oposición, José Manuel Cossi (Partido Popular), Mara Rodríguez (PSOE), Lucrecia Valverde (Ciudadanos) y Domingo Villero (concejal no adscrito) han alertado al equipo de Gobierno varias cuestiones, como una mayor agilidad y mejor gestión de las ayudas, que han provocado una reacción aireada en su último turno por parte del concejal de Economía, José Ramón Páez, que era el encargado de defender este punto.

Este ha argumentado para abrir el Pleno extraordinario que la idea es la de poner todos los recursos municipales al servicio de los autónomos y expresar la queja de que "ninguna administración ha puesto más que los ayuntamientos". Para ello hizo un repaso somero por algunas de las medidas que han puesto en marcha en este año. Reconoce que "las medidas pueden parecer pocas pero depende de con quién se compare, pueden ser muchas", a la vez que reconoció que, con la situación que hay, "todas las que se puedan poner en marcha son insuficientes".

Sin embargo, Páez ha basado parte de su argumentario en la soledad que tiene el Ayuntamiento a la hora de dar las ayudas y puso como ejemplo la indignación que sufre "cuando veo que la Junta tiene un superávit de 668 millones de euros en el actual contexto. Eso es triste, lamentable y de malos gestores".

Por otro lado, ha incidido en que este paquete de ayudas que va a salir con los 783.900 euros está consensuado con colectivos como los hoteleros, comerciantes, empresas turísticas y taxistas.

En primer lugar, la oposición lamenta que desde que se aprobara también un punto parecido al de hoy con 694.000 euros en junio del año pasado, de los que 200.000 euros iban también para ayudas a autónomos y Pymes, los beneficiarios de estas ayudas no han visto hasta el momento un solo euro. No sólo eso, sino que la oposición ha lamentado que de las 202 solicitudes que hubo en el primer paquete, tan sólo se han aprobado 63. El propio Domingo Villero decía que con ese resultado "no es que los solicitantes se equivoquen sino que puede pasar que las bases estén realmente mal o que la burocracia no les permite sacarlas adelante".

Este argumento también fue apoyado por la socialista Mara Rodríguez, que ha señalado que "hablan de que muchas de estas empresas tenían deudas con las administraciones. Quizás lo que tenían que haber hecho es empatizar un poco más con ellos y ver si esas se habían generado a causa de la pandemia y, si eran municipales, haber llegado a algún tipo de fraccionamiento que les hubiera permitido tener las ayudas".

Lucrecia Valverde, de Ciudadanos, iba más allá y decía que echaba de menos que con esta propuesta se hubiera adjuntado una memoria que explicara en qué se había gastado el resto del dinero que se había aprobado de los 694.000 euros, si se quitaban las ayudas a los autónomos.

En definitiva lo que pedía la oposición es que por parte del Ayuntamiento de Cádiz haya una mejor gestión de estos fondos. El popular José Manuel Cossi argumentaba que "a este ritmo lo que puede pasar es que cuando le lleguen las ayudas a los autónomos y pymes, los negocios estén cerrados y se hayan perdido muchos puestos de empleo".

Otra de las líneas argumentales en las que coincidió toda la oposición es que consideraban un error que se prorrogaran unos presupuestos del año 2020 que estaban hechos en un contexto que no era de pandemia. Por ejemplo, tal y como decía Cossi, aparece un Carnaval que no se ha celebrado o un Trofeo Carranza que tampoco hubo. Es, a juicio de Cossi, "es un signo de flojera" mientras que Villero señalaba que era "irresponsable", en una figura, la de la prórroga, que es un clásico desde que se produjo el cambio de Gobierno en 2015 y accedió José María González 'Kichi' a la Alcaldía.

La última de las líneas argumentales venía a responder a la intervención de José Ramón Páez en cuanto a que los ayuntamientos son los que están dando más ayudas para paliar los efectos del Covid y la ausencia de dinero por parte de otras administraciones. Unos y otros le fueron respondiendo, pero en el caso de Mara Rodríguez le concretó que por ejemplo habían recibido 400.000 euros del Estado o que habían obtenido 2,2 millones de Diputación "que incluso el alcalde puso en las redes sociales que gracias a ello se habían podido crear incluso puestos de trabajo".

La intervención final del concejal de Economía fue muy aireada y sacó a relucir la munición verbal para decir que las intervenciones de la oposición habían estado llenas de "demagogia, clasismo, hechas con una mirada de superioridad, previsibles y han mentido y difamado más que hablar".

Así, les echaba en cara que esa autorización para el Fondo de Contingencia "todos la van a aprobar por unanimidad pese a las críticas". Incluso llegó a retar a los partidos a que la rechazaran "porque no necesito su aprobación", en el sentido de que estas ayudas que van a salir de ese dinero han sido consensuadas con varios colectivos, como los hosteleros, comerciantes, empresas turísticas y taxistas "que las han apoyado e incluso nos han felicitado por ellas".

Y con respecto al presupuesto afirma que con todo lo que aparece comprometido entre personal, deuda y otros conceptos "sólo nos quedan ocho millones de euros que si se divide entre los autónomos no salen 1.600 euros para cada uno. ¿Se soluciona todo el problema con eso? No hay más recursos, pero nosotros estamos poniendo todo lo que podemos en ello".

El punto salió aprobado por unanimidad "después de escuchar fango", tal y como ha concluido el alcalde para despedir la sesión telemática.