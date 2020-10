La entrada en vigor de la nueva ordenanza de estacionamiento regulado está levantando ampollas entre muchos ciudadanos en general y los comerciantes, en particular, que ven en la medida un mero afán recaudatorio por parte del Ayuntamiento y una traba más a la hora de las compras en el casco histórico.

Entre ellos están los miembros de Somos Cádiz, una asociación en trámites de constitución, que de un tiempo a esta parte está trabajando en el terreno de lo social, dando apoyo a las personas sin hogar y promoviendo iniciativas en defensa del medio ambiente. Como la que protagonizó uno de ellos, Alonso Justo de Palacios, Sito, el año pasado, con una recogida de plásticos procedentes de El Piojito desde el mar a bordo de un kayak.

Precisamente Sito es una de las cinco personas que están organizando una manifestación en vehículos para el próximo jueves 5 de noviembre contra una nueva ordenanza que consideran “una injusticia” y “un azote” para la ciudad, y que les causa “indignación”, además de conllevar “la destrucción de la ciudad”.

Está previsto que esta marcha rodada salga desde los alrededores de la ITV de la Zona Franca a las 19:00 horas y discurra hasta la Plaza de San Juan de Dios, donde invitan a una pitada y a una cacerolada en los siguientes términos difundidos desde el Facebook de esta asociación en vías de constitución:

“Desde Somos Cádiz invitamos a todos y todas los vecinos de nuestra ciudad, unificación para demostrar la injusticia, indignación y destrucción de nuestra ciudad [sic]. Estamos en el periodo de levantarnos y luchar por lo nuestro, queda totalmente prohibido el conformismo. Cádiz no es es de una sola persona, es de todos [...] Con esta parada se sumarán los que no vengan desde el inicio con su vehículo (coche o moto ). En la parada , realizaremos una gran pitada en símbolo de protesta ante uno de los graves problemas de nuestra ciudad: los aparacamientos de pago. Invitamos a los comerciantes y vecinos víctimas de este azote, salgan a las 20:00 a sus puertas o ventanas para hacer ruido con una cacerolada. Individualmente somos gotas de agua, juntos formamos un oceáno. Cádiz, levanta y lucha! #Emasasepasa”.

“Las restricciones en el aparcamiento están influyendo en el cierre de muchas tiendas, además del Covid. Yo no voy al centro a comprar porque no puedo aparcar: los parkings suelen estar completos, das 33 vueltas y al final te tienes que ir”, cuenta Sito por teléfono. “Esto es una protesta contra el aparcamiento de pago, que nos lo están metiendo por la cara, cuando ya pagamos un impuesto de circulación, cuando ya pagamos por aparcar en la zona azul”, se queja. “Ahora los residentes van a tener que pagar por aparcar en la zona naranja pero eso ¿te asegura tu plaza o también vamos a tener que dar 33 vueltas para poder hacerlo?”, se pregunta.

"Que no nos agobien a los gaditanos más de lo que ya estamos, con tanto paro y tanta pobreza" Alonso Justo de Palacio 'Sito' Miembro de 'Somos Cádiz'

“Nosotros no dependemos de ningún partido ni de nadie y funcionamos sin subvenciones, no tenemos ningún padrino”, responde Sito cuando se le pregunta por el origen de Somos Cádiz. “Somos un grupo de amigos que decidimos unir fuerzas para sacar adelante lo que cada uno de nosotros estábamos haciendo por separado. Sí que colaboramos con otras asociaciones, como Desamparadas, que hizo una colecta de comida para las personas que viven en las Bóvedas de Santa Elena, en las Puertas de Tierra”, insiste. “Ya hemos conseguido sacar a tres personas de la calle gracias a alguien que se puso en contacto con nosotros y dijo que tenía disponibles unas habitaciones, un ángel, que decimos nosotros, que corre con los gastos que conlleva esto”.

Pero, desde Somos Cádiz ¿proponen alguna solución alternativa a esta nueva ordenanza de regulación del aparcamiento? Parece que no, que se conforman con que todo quede como estaba. “Que nos agobien más de lo que ya estamos con tanto paro, con tanta pobreza que tenemos en Cádiz; que ahora, además de que nos quiten sitio para aparcar, nos quieran cobrar por hacerlo, que ya pagamos un impuesto de circulación... yo soy gaditano y he vivido toda la vida en Cádiz, pero me he tenido que ir al Río San Pedro, porque es que en Cádiz, aparte de que es imposible encontrar una vivienda asequible, que no baja de los 600 o 700 euros, que te ponen 20.000 trabas, encima tengas que pagar por aparcar y pagar por todo... así sólo voy a trabajar para sobrevivir”, responde.

“Hay que desahogar al gaditano... Este Ayuntamiento era el que decía que quería quitar la zona azul y al final nos ha metido la zona azul, la zona naranja y la zona verde, y porque no hay más colores... hay que protestar, y no sólo ante este Ayuntamiento, que ya te digo que somos una asociación o un grupo de chavales apolíticos... el año pasado se me acusó de que yo atacaba a Kichi, al alcalde, por el tema de los plásticos, de que con Teófila no lo hice... y a mí me da igual uno que otro... vamos contra las normas que nos parecen injustas... y si quitan esas nuevas zonas de aparcamiento de pago nos van a beneficiar a todos, no a un partido político o a otro”.