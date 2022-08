Apagón general en Cádiz capital durante quince minutos a causa de un incendio en Puerto Real

Un apagón genérico ha dejado sin electricidad a Cádiz capital al filo de las cinco de la tarde durante quince minutos. Este incidente se ha producido en varios puntos de la ciudad. Desde la empresa municipal Eléctrica de Cádiz arguyen que la incidencia se ha debido a una desconexión de las líneas de Endesa que cruzan la Bahía de Cádiz. Al parecer, sería como consecuencia de un incendio en Puerto Real.

Desde Endesa explican que esta situación no ha sido fortuita sino que fueron los propios efectivos del Infoca los que pidieron a la empresa de energía que procedieran a la desconexión de su línea de alta tensión para poder trabajar con seguridad en el control del incendio.

Así, aunque tras quince minutos la conexión de la línea se pudo reestablecer, volviendo la luz a Cádiz, desde Endesa no descartan que desde el Infoca se vuelva a pedir su colaboración mientras se desarrolle la sofocación del suceso.

🔴DECLARADO #IRPuertoReal (Cádiz), próximo a la playa de El Conchal.Medios: 👨‍🚒12 bomberos forestales y 1 agente de medio ambiente🚒1 vehículo pesado de extinción pic.twitter.com/LnReeHA6KZ — INFOCA (@Plan_INFOCA) August 19, 2022

A su vez, el Servicio 112 también ha informado que ha recibido avisos por apagones en semáforos, causando durante unos minutos cierta confusión entre los conductores y viandantes. De momento, no trasciende nada de mayor calado y no hay constancia de que los bomberos no han tenido que llevar a cabo ninguna actuación.