Antonio de María, de Horeca: "La Gran Regata ha estado espectacular"

En Horeca, patronal de la hostelería gaditana, no tienen dudas al hacer balance de la Gran Regata: "Espectacular". Antonio de María, su presidente, destaca que la ocupación hotelera en la capital ha alcanzado "el cien por cien" y que en los bares y restaurantes de Cádiz "se han superado las mejores previsiones". De María, que también habla de la escasa repercusión del evento en la hostelería de extramuros, cree que la regata ha sido "un éxito de convocatoria y organización".

Para De María, Cádiz ha demostrado "una vez más" que es capaz de organizar actos de gran magnitud que, como ha sido el caso de la regata, ha repercutido positivamente en la hostelería de la ciudad. A los hoteles llenos se suman las terrazas y los bares repletos: "Ha sido un éxito. No sólo en la zona del muelle, Canalejas, San Juan de Dios..., incluso desde la Viña nos han dicho que les ha ido muy bien, que han llenado. Había gente que buscaba esas zonas, para alejarse del bullicio de la regata, y otras que llegaron allí a medida que no encontraban sitio cerca del recinto portuario".

Confirma el presidente de los hosteleros que desde el Ayuntamiento se solicitó la ampliación nocturna del horario de los establecimientos, que pudieron así abrir hasta algo más de las cuatro de la madrugada, sobre todo el fin de semana. Aunque también señala Antonio de María que hubo negocios que cerraron antes porque se quedaron sin género: "No fue por falta de previsión, sino porque se superaron todas las expectativas".

El único lunar fue la descompensación con la que este éxito hostelero trató al casco histórico de la capital y a Puertatierra. Desde Horeca se considera "lógico" lo ocurrido porque los barcos, los protagonistas de la regata, estaban en el muelle y fueron los que concitaron la atracción del público. Recuerda De María que desde la patronal se pide en Carnavales que los actos se programen también en el Paseo Marítimo, pero en el caso de la regata entiende que no es igual: "La gente busca los barcos, es a donde va todo el mundo".

De hecho, Antonio de María hace un llamamiento para que en los futuros planes de integración muelle-ciudad se tenga en cuenta el éxito de las regatas, la atracción que los barcos supone para la ciudadanía, para instalar en el muelle una especie de parque temático con reproducciones de todas las embarcaciones que han pasado por Cádiz en las distintas civilizaciones: "Tendría un valor industrial por la construcción de los barcos, que se podría hace de manera fiel con la participación de la UCA y sus investigadores, y luego un valor turístico incuestionable. Sería como tener una gran regata durante todo el año. Y además, habría otros puertos del mundo que podrían encargar los barcos a Cádiz".

¿Y los criticados precios de los bares dentro de recinto portuario? Antonio de María defiende la ley de la oferta y la demanda y, por tanto, "la libertad de precios" en una ciudad como Cádiz que, considera, "no es precisamente cara". "Si los precios eran más altos, bastaba salir del muelle para elegir otras opciones", explica De María.

El representante de Horeca habla también del asunto desde el punto de vista del comerciante que se instala en el muelle: "Hay que tener en cuenta que hay que pagar un precio por la ocupación del suelo, tiene que llevar mobiliario, materiales... No es lo mismo que tener un bar con toda la infraestructura montada y esperar a que venga el cliente. Si hay gastos no habituales, puede ser normal que también haya precios no habituales".