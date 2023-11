Ahora y entonces: Beatles forever

Han sido días de mucha expectación para los seguidores del cuarteto de Liverpool tras el estreno el pasado jueves de un nuevo tema, ‘Now and then’, creado por John Lennon a finales de los 70, poco antes de morir asesinado en la puerta del edificio Dakota de Nueva York el 8 de diciembre de 1980, y rescatado ahora gracias a la Inteligencia Artificial. Una de las voces autorizadas sobre The Beatles en Cádiz, José María Hurtado de Mendoza, cuenta la emoción vivida a las tres de la tarde de ese jueves. “Los beatlemaniacos nos citamos en un canal de Twitch para disfrutar del estreno de la canción”, relata este seguidor de los Fab Four. El día antes se emitió un pequeño documental de 12 minutos contando el proceso de la recuperación de ‘Now and then’ y el viernes se estrenaba el videoclip con imágenes y videos inéditos aportados por Pete Best, batería del grupo antes de llegar Ringo, Yoko Ono y Sean Lennon.

Qué mejor que compartir estas experiencias con personas que aman lo que crearon Paul, John, George y Ringo en los 60. Eso es lo que hacen desde hace unos años los integrantes del Club de Fans de Los Beatles Cádiz. “Surgió en Jerez, a través de un gran beatlemaniaco como José Manuel Peña, que tuvo un grupo llamado Rubbel Soul y ahora se llama La Banda de Eleanor Rigby”, cuenta Hurtado de Mendoza.

El club se mueve y han sido varias las actividades realizadas en los últimos tiempos. El fin de semana anterior estuvo presente en el Sevilla Beatle Fest, el mayor evento mundial sobre The Beatles. “Fueron unos días alucinantes, con fans llegados de distintos puntos del mundo. Estuvo Mark Lewisohn, un escritor británico experto en The Beatles que ha comenzado a escribir lo que puede ser la Biblia de este grupo, un libro denominado Tune in”. La cita en Sevilla contó con la presencia de la primera esposa de George Harrison, Pattie Boyd, y con la hermanastra de Lennon, Julia Baird, así como Fernando Silva, un sevillano experto en The Beatles y conocedor como pocos de la etapa del grupo en Hamburgo, donde se curtió antes de dar el salto al estrellato. O el escritor Jordi Sierra i Fabra, que ha publicado varios libros sobre la banda.

“Estuvimos participando como club de fans. Creo que somos el único de Andalucía organizado y con sus estatutos. Tenemos una base sólida con unos 40 socios y expandiéndonos”, cuenta Hurtado. El club celebró hace poco en el Espacio Fernando Quiñones de Cádiz un disco fórum sobre ‘A hard day’s night’, el tercer álbum de estudio de The Beatles, y en verano celebró unas jornadas en Rota (donde se ha inaugurado un parque dedicado a la banda británica) que el año que viene quiere desarrollar en Cádiz capital.

'Now and then', el nuevo tema de The Beatles, tiene una curiosa historia detrás. “Estaba en una cinta de cassette grabada en 1979 por Lennon a piano. Esta cinta se la dio Yoko Ono a Paul McCartney en un periodo de mejora de sus relaciones para el disco ‘Love’ que se hizo para el Circo del Sol. Luego se gestó el disco ‘Anthology' con cassetes con demos no publicadas y se aprovecharon algunas, pero ‘Now and then’ estaba en mal estado y era imposible mejorarla”, explica Hurtado.

“En la cinta podía leerse “Para Paul”. La amistad entre ambos se había retomado. A los fans nos ha llegado al alma cuando Lennon en la canción canta ‘Te amo’ y entra la voz doblada de Paul”, comenta Hurtado.Añade que con la voz de Lennon y la intervención de los dos Beatles vivos, Paul y Ringo, el solo de guitarra de Harrison (el otro beatle fallecido) lo ha hecho McCartney con la técnica slide, muy usada por George. Para más guiños beatlemaniacos, hay un arreglo de cuerdas de Giles Martin, el hijo de George Martin, el influyente productor y arreglista de los temas de la banda, conocido también como El quinto Beatle.

En cuanto a la polémica suscitada por la intervención de la Inteligencia Artificial y la presunta desnaturalización del tema, Hurtado aclara que se trata de una limpieza del tema que dejó hecho Lennon, no una voz creada. “Su voz es auténtica”, reitera.